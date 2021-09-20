Юбилейный тяжеловес сошел с конвейера прославленного БЕЛАЗа

Два первых в "гараже" МГОКа 240-тонных самосвала БЕЛАЗ-75313 пополнили комбинат в августе 2020 года, получив имена почетных ветеранов предприятия belaz.by

Ветераны прославленного гиганта белорусского автопрома с понедельника стали принимать поздравления от своих коллег в связи с выпуском с конвейера на трудовую вахту юбилейного, 90-тонного карьерного самосвала БЕЛАЗ-7558, год рождения которого в техническом паспорте зафиксирован в 2012 году.

Именно тогда, вспоминают старожилы, в экспериментальном цехе был собран первый опытный образец машины. А уже через год стартовали и его поставки потребителям. Первыми оценили достоинства тяжеловеса в российской транспортной компании "Регион-42" на Кузбассе, где 90-тонный богатырь легко осваивал сложные метеорологические "сюрпризы", включая погодные условия Крайнего Севера.

Таким образом, с гордостью констатируют на предприятии, БЕЛАЗ "стал первой на мировом рынке компанией, предложившей отечественному и зарубежному потребителю 90-тонный карьерный самосвал с электромеханической трансмиссией переменного тока".

Во-первых, поясняют создатели машины, в результате применения привода переменного тока и ряда других технических решений машины данной модели отлично справляются с нагрузкой при работе на уклоне до двадцати процентов. А во-вторых, электромеханическая трансмиссия обеспечивает улучшенные эксплуатационные характеристики, большую производительность при перевозках грузов.

Кроме того, за счет отсутствия переходных процессов переключения передач значительно увеличен ресурс работы двигателя, и, как следствие, из-за отсутствия ударных нагрузок на дизель, сведен к минимуму и естественный износ машины. А знатоки обязательно добавят, что серия 7558 является платформой для десяти различных модификаций машин нового поколения, включая самосвалы-роботы и электросамосвалы.

Но конструкторская мысль не стоит на месте. Она по-прежнему стремится опережать время. Ведутся активные работы по дальнейшему расширению перспективного модельного ряда самосвалов за счет внедрения новых технических решений и комплектации в соответствии с пожеланиями потребителя, ряда различных опций и специализированных систем, которые делают эксплуатацию машин простой и удобной, поясняют создатели карьерной техники.

В коммерческом управлении предприятия с удовольствием дополняют "картину маслом" трудового успеха географией поставок белорусских тяжеловесов. А "она охватывает практически весь мир: от Чили в Западном полушарии до Монголии и Вьетнама на Востоке, от Южно-Африканской Республики до расположенного за Северным полярным кругом Норильска". При этом самыми солидными заказчиками самосвалов серии БЕЛАЗ-7558 по-прежнему являются горнодобывающие предприятия Союзного государства.

Словом, ОАО "БЕЛАЗ", который производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 тонн, уже давно признан крупнейшим мировым производителем карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Он занимает около трети мирового рынка машин особо большой грузоподъемности.