Как тыква сможет защитить от ОРВИ и сохранить мужское здоровье

Для укрепления иммунитета врачи советуют включить в рацион питания осенние овощи, так как они намного богаче летних по содержанию витаминов, минералов и других биологически активных веществ. Некоторые из них помогают подготовить организм к холодам и защитить его от ОРВИ.

Как сообщила aif.ru кандидат медицинских наук Наталья Денисова, чемпионом среди осенних овощей считается тыква.

"Овощ богат бета-каротином - это предшественник витамина А, мощный антиоксидант, т. е. вещество борется со старением и повреждением клеток. Также бета-каротин стимулирует иммунитет, отвечает за хорошее состояние слизистых, а именно они чаще всего являются входными воротами для различных возбудителей простудных заболеваний. Благотворно витамин А действует и на зрение, борется он с осенней хандрой и плохим настроением", - говорит врач.

Для того, чтобы витамин А хорошо усваивался, в блюда из тыквы полезно добавить немного сметаны или растительного масла.

Кроме этого, тыква богата витаминами C и группы B, минеральными веществами - калием и магнием, а высокое содержание клетчатки - полезно для желудочно-кишечного тракта. А тыквенные семечки содержат жирные кислоты омега-6 для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и цинк для правильной работы иммунной системы. Цинк - необходим для сохранения мужского здоровья.

Полезны также для иммунитета природные антибиотики - лук и чеснок, репа, редька, свекла и капуста.