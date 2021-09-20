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20.09.2021 23:39
Рубрика: В мире

Кандидат в канцлеры Германии от партии Меркель проиграл все раунды теледебатов

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 215(8566)
Кандидату в канцлеры Германии от правящего блока ХДС/ХСС Армину Лашету так ни разу и не удалось стать победителем предвыборных теледебатов. Ровно за неделю до парламентских выборов, которые пройдут в следующее воскресенье, 26 сентября, на частном немецком телеканале ProSieben состоялась третья, заключительная теледуэль трех политиков (в СМИ этот формат окрестили "триэль"). По ее итогам большинство зрителей (42 процента) вновь отдали предпочтение социал-демократу, действующему министру финансов Олафу Шольцу. За Лашета проголосовали всего 27 процентов респондентов, почти такой же рейтинг у лидера "Зеленых" Анналены Бербок (25 процентов). Так чего же хронически не хватает кандидату от партии Меркель - харизмы, компетенции или просто везения? Эксперты разошлись во мнениях.
Фото: gettyimages Фото: gettyimages
Фото: gettyimages

"По мере того как предвыборная кампания в Германии близится к финишу, кажется все более вероятным, что христианские демократы покинут коридоры власти вслед за канцлером, расчищая путь для левоцентристского правительства впервые за 16 лет, - пишет европейский журнал Politico. - Во время финальных дебатов Армин Лашет продемонстрировал очередное тусклое выступление, не сумев нанести нокаутирующий удар... Напротив, сдержанному Шольцу удалось убедить избирателей, что именно в его лице они найдут максимально приближенную к оригиналу копию Меркель, которая хотя и уходит, но по-прежнему остается самым популярным политиком в стране". Впрочем, издание не совсем справедливо к Лашету. Тот изо всех сил старался атаковать соперников, однако силы были неравны: Шольц и Бербок фактически играли заодно против Лашета, словно забыв о том, что вообще-то все еще остаются конкурентами. В конце дебатов оба политика открыто признали, что видят друг друга идеальными партнерами по будущей коалиции. Весь вопрос в том, кто примкнет к ним третьей силой - либералы или "Левые". Возможно, Лашет и его команда совершили тактический промах, сделав ставку на запугивание немцев пресловутым "левым разворотом". В последние недели буквально из каждого угла раздавались призывы не голосовать за Социал-демократическую партию Германии только потому, что она может привести в правительство посткоммунистов из бывшей ГДР. Похоже, это не сработало.

Фото: Николай Филяков/ РИА Новости
Смайлики в бюллетенях: что можно и чего нельзя при голосовании на выборах в бундестаг

Не самой выигрышной для Лашета оказалась сама повестка всех трех раундов теледебатов. Из раза в раз ведущие предлагали гостям один и тот же джентльменский набор тем - социальная справедливость, минимальная оплата труда, климат, цифровизация. На этой "поляне" социал-демократам и "Зеленым" было где развернуться. Армин Лашет, отвергающий идею "налога для богатых", увяз в попытках доходчиво объяснить простому избирателю, как устроена немецкая экономика и почему левый популизм не работает. "А вот до вопросов европейской внешней политики и безопасности, в которых Лашет мог бы показать себя с сильной стороны, дело так и не дошло", - признает обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. Кстати, тема отношений с Россией во время этих поединков так и не прозвучала. Лишь вскользь политики говорили об Афганистане и НАТО.

Есть мнение, что Армин Лашет хорош именно на своем месте - как премьер земли Северный Рейн-Вестфалия, а вот до кресла федерального канцлера - как и до харизмы Ангелы Меркель - он не дотягивает. Впрочем, этим грешит не один Лашет, ведь кампанию в целом не назовешь гонкой харизматиков. "В свое время Франц-Йозеф Штраус (покойный ныне премьер Баварии, экс-глава баварского ХСС, возглавлявший единый список консерваторов на выборах в бундестаг в 1980 году. - Прим. "РГ") заявил, что Гельмуту Колю "никогда не стать канцлером". Конечно, канцлерами не рождаются. Не надо никого слушать, если хочешь достичь вершин. И все же возникает стойкое ощущение, что все ведущие партии отобрали из своих рядов наименее ярких и немного скучных политиков, чтобы выдвинуть их кандидатами", - признавала еще на старте кампании газета Die Zeit.

"Неужели и впрямь из "триэлей" можно понять, кто лучше всего подходит на роль канцлера, кто наиболее компетентен, кому можно доверять? Ни капли. Разве что вы поймете, какая цирковая лошадь умеет лучше продать на арене свою предвыборную программу. До какой же степени оказались растеряны христианские демократы, если принялись делать ставки на телепоединки? После первого раунда дебатов надежды на "коренной перелом" в пользу Лашета не оправдались, стали ждать второго. После второго раунда сказали, что уже вот-вот. Наконец, после третьего раунда "коренной перелом" снова отложили - теперь уже до выборов. Разве можно вообще считать телевизор, СМИ, опросы мерой всех вещей? Для нынешней кампании - больше, чем когда-либо. Но при этом избирательная кампания все больше отдаляется от политических будней, которые должна приближать. "Триэли" стали апогеем этой пропасти между притязаниями и реальностью... Неужели вы думаете, что этот формат позволит вам понять, что на самом деле думают, как будут действовать, проявлять себя Анналена Бербок, Олаф Шольц и Армин Лашет? Вы этого не узнаете... Вместо этого вы худо-бедно усвоите, что написано в предвыборных программах, кто лучше подготовлен, кто более сообразителен, кто напористей, а у кого из кандидатов краснеют уши. Ну и что?.. " - отмечает FAZ. По мнению издания, многочисленные опросы, заранее записавшие Шольца в "победители", тоже могут влиять и на голосование зрителей. Недаром из обихода вдруг исчезло его хлесткое прозвище "Шольцомат" - им журналисты любили припечатать политика-бюрократа, пока фаворитом гонки оставался Лашет.

Тема отношений с Россией во время теледебатов в ФРГ так и не прозвучала

По мнению газеты, апофеозом абсурда стал финал заключительной программы, когда ведущая вдруг достала сюрприз - выпуск журнала про Микки-Мауса 1993 года, где в виде комиксов обсуждалась вырубка лесов. Она попеняла Лашету, что, мол, в его партии упустили тему экологии, проигрывая даже диснеевскому мультяшному герою. "Политика в формате комиксов - прекрасная иллюстрация того, что происходит в студии... Главное, чтобы сами политики не сжались до комических персонажей", - заключает газета.

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