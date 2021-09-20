Китай запустил на орбиту грузовик для строящейся космической станции

С космодрома Вэньчан в южнокитайской провинции Хайнань 20 сентября был запущен космический грузовик "Тяньчжоу-3", сообщило Центральное телевидение Китая.

Он доставит продовольствие топливо и оборудование для строящейся на орбите китайской космической станции, на которую в октябре должен отправиться очередной экипаж тайконавтов на пилотируемом космическом корабле "Шэньчжоу-13", в числе которого будет женщина.

Базовый модуль китайской космической станции был выведен на орбиту в апреле. Ожидается, что ее монтаж завершится в 2022 году. Масса станции составит более 90 тонн, одновременно на ней станут работать три человека в обычном режиме, а при смене экипажей там могут находиться шесть человек. В паре со станцией планируется использовать модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом. Этот модуль, оснащенный собственными двигателями, способен передвигаться автономно, но периодически он станет причаливать к станции для дозаправки и профилактики. Станция рассчитана на 10 лет эксплуатации.