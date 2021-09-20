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20.09.2021 14:40
Рубрика: Общество

В Храме фараонов в Египте найдена коллекция сакральных артефактов

Текст: Денис Передельский
Фото: Egypt Ministry of Antiquities Фото: Egypt Ministry of Antiquities
Фото: Egypt Ministry of Antiquities

В Египте археологическая миссия Министерства по делам древностей при проведении раскопок в древнем царском храмовом комплексе обнаружила целую коллекцию ритуальных предметов, которые использовались для совершения религиозных церемоний в честь богини Хатхор.

Фото: Emily Hallett et al. / Cell.com / iScience
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Как сообщает Ahram Online, археологи уже назвали находку крайне редкой. Впервые найден полноценный набор религиозных ритуальных инструментов, которые ежедневно использовались при совершении ритуалов в честь богини Хатхор.

Уникальная коллекция артефактов была обнаружена в так называемом Храме фараонов, расположенном в провинции Кафр-эль-Шейх к северу от Каира. По словам Мустафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта, центральным инструментом в найденном наборе является статуя самой богини Хатхор, вырезанная из известняка. Правда, она сохранилась частично.

Кроме того, в набор входило несколько фаянсовых курильниц, одна из которых была украшена изображением голова бога Гора. Также археологи обнаружили группу глиняных сосудов, которые использовались в религиозных и церемониальных ритуалах в честь богини Хатхор.

Другими сакральными предметами оказались небольшая коллекция статуэток, изображающих богиню плодородия Таурт и Джехути - одно из воплощений бога мудрости Тота. Найдено небольшое кресло для беременных женщин и крупная подставка для подношений.

С материальной точки зрения наиболее ценными оказались артефакты, изготовленные из золота. В частности, был обнаружен так называемый "глаз Уджат" - это известный древнеегипетский символ, который также называют "глазом Гора". Согласно мифам, "глаз Уджат" - это левый соколиный глаз бога Гора, который был выбит в его схватке с Сетом. Позднее поврежденный глаз был исцелен богом Тотом и стал одним из самых могущественных амулетов Древнего Египта.

Такие амулеты олицетворяли собой царскую власть, поэтому их носили фараоны. Найденный в храмовом комплексе амулет, как отмечают исследователи, изготовлен из чистого золота. Кроме того, археологи обнаружили остатки "золотой чешуи" - следы использования драгоценного металла для позолоты других религиозных предметов.

Фото: iStock
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Аймен Ашмави, глава Сектора древнеегипетских древностей, также отметил, что археологи обнаружили еще и целую группу изделий из слоновой кости. Эти предметы украшены многочисленными рисунками, изображающими самые разнообразные сцены из повседневной жизни. Часть артефактов из слоновой кости покрыта изображениями женщин, несущих в храм подношения. На других предметах идентифицированы изображения растений, птиц и животных.

Особняком стоит крупная панель из известняка, покрытая иероглифическими текстами и сценой, на которой фараон совершает религиозный обряд в храме. Надписи уже удалось частично расшифровать. Одна из них, например, перечисляет пять титулов фараона Псамтика I и содержит имена еще двух правителей - "Ваха Ип-Ра" и "Яхмоса II", фараонов из XXVI династии.

Кроме того, команда исследовательской миссии обнаружила большой известняковый колодец, предназначенный для хранения священной воды, и возведенную из сырцового кирпича баню более позднего, эллинистического периода. Последняя состояла из ванны, бассейна и специального помещения для нагрева воды.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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