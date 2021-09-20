"Настроено совместно с Московской государственной консерваторией им. П.И. Чайковского", - именно такой значок может появиться на аудиоустройствах производства компании Huawei. Чтобы создать продукты с идеальным звучанием, ведущий мировой производитель объединит свои усилия с одним из крупнейших музыкальных вузов мира.

Фото: HUAWEI

О начале глобального стратегического партнерства Huawei и Московская государственная консерватория имени Чайковского объявили на специальном мероприятии 20 сентября. В их планах - "создать новый звуковой мир, призванный помочь многим людям планеты сделать шаг в своём духовном развитии".

В рамках сотрудничества Huawei совместно с российскими экспертами намерены заняться научными исследованиями и технологическими разработками, запустить ряд образовательных и общественно значимых проектов. Все это позволит создать аудиоустройства с безупречным качеством звучания, уверены в компании.

Фото: HUAWEI

Несмотря на то, что Huawei будет сотрудничать с ведущим музыкальным вузом России, партнерские отношения затронут и международный рынок. Звуковые девайсы, будь то беспроводные наушники серии Huawei FreeBuds, фирменная колонка Huawei Sound, смарт-экран Huawei Vision S - все они входят в список главных категорий товаров компании. В 2020 году многие из них получили более двадцати престижных премий профессиональных сообществ.

В рамках партнерских отношений с Московской государственной консерваторией им.П.И. Чайковского Huawei хочет использовать ее экспертный опыт, чтобы "создать качественно новые устройства, а также внести определенный вклад в популяризацию музыкальной культуры и образования", - отмечает Лео Ли, президент Huawei Consumer Business Group в России и странах СНГ. Стороны планируют соединить современные технологии и вековые традиции классической музыки.

Фото: HUAWEI

Ученые консерватории проведут мастер-классы в области электроакустических исследований, звукорежиссуры и звукозаписи для всех желающих и выполнят профессиональное тестирование аудиопродукции Huawei, чтобы сформулировать официальные рекомендации по ее использованию.

По словам исполняющего обязанности ректора Московской государственной консерватории им.П.И. Чайковского, доктора искусствоведения Александра Соколова, искусственные технологии передачи звука не способны превзойти природную технологию человеческого слуха, которая формируется не только за счет биологических механизмов, но и на основе огромного культурного опыта.

"Культурно сформированный человеческий слух воспринимает звучание целостно и всесторонне и способен оценить не только физические качества звука, но и его историческую, стилевую, жанровую и эмоциональную достоверность", - говорит он.

Фото: HUAWEI

Именно поэтому, по словам Александра Соколова, Huawei обратилась к Московской консерватории, располагающей командой профессионалов, которые помогут в разработке совершенных аудиопродуктов.

"Цель этого сотрудничества - выявить в передаваемом этими продуктами звуке его первозданные космические качества, высвобождающие энергию духа и приносящие слушателю истинное наслаждение красотой и целительной магией музыки", - добавляет Александр Соколов.