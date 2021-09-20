Королева Елизавета II стала прабабушкой 12-й раз

Королева Великобритании Елизавета II стала в 12-й раз прабабушкой после того, как принцесса Беатриса Йоркская, ее внучка, родила девочку. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте королевской семьи.

Дочь принцессы Беатрисы и ее мужа, 37-летнего потомка итальянского дворянского рода Эдоардо Мапелли-Моцци, родилась 18 сентября в лондонской больнице Челси и Вестминстера. Вес ребенка составил 2,77 килограмма.

Принцесса Беатрикс - дочь второго сына Елизаветы, принца Эндрю. Она обвенчалась с Мапелли-Моцци в июле 2020 года.

Ранее Ее величество стало прабабушкой 4 июня этого года: тогда у принца Гарри, ее внука, и его супруги Меган Маркл родилась дочь Лилибет Диана.