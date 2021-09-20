Косачев: Выборы соответствовали ожиданиям избирателей

Выборы в Государственную Думу дали возможность волеизъявлению граждан в полном объеме, убежден заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Можно согласиться с тем, что выборы состоялись, они соответствовали ожиданиям российских избирателей и дали возможность волеизъявления в полном объеме", - сказал Косачев​​​ на встрече с международными наблюдателями в Совфеде.

Выборы в России прошли успешно, никаких нарушений зафиксировано не было, подтвердил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Низами Сафаров.

"То, что мы наблюдали, - это целый ряд избирательных участков в Московской области, целый ряд избирательных участков в Москве. Везде, где мы побывали, выборы проводились в точном соответствии с требованиями закона РФ о выборах депутатов Государственной думы. Однозначно могу заявить, что никаких нарушений, никаких отступлений от требований российского законодательства зафиксировано не было", - подчеркнул Сафаров.

"Мы присоединяемся к нашим коллегам и заявляем о том, что никаких нарушений, таких явных нарушений, мы не наблюдали. Поздравляем вас с удачными выборами", - сказал наблюдатель от Узбекистана, член Сената Борий Алиханов.