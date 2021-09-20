Косово не будет пускать машины с сербскими номерами

Самопровозглашенная республика Косово не будет пропускать на свою территорию автомобили с сербскими регистрационными знаками. Об этом в понедельник объявила полиция Косово.

Для того чтобы въехать на территорию Косово с сербскими номерами, теперь понадобится пробный номерной знак, сообщила косовская полиция на своей странице в Facebook.

Между тем сербское население, компактно проживающее на севере Косово, начало утром 20 сентября стихийную акцию протеста у КПП "Ярине" на трассе Приштина - Белград. На "Ярине", а также на КПП "Брняк" на трассе Косовска Митровица - Нови-Пазар и на некоторые другие магистрали выдвинулись подразделения косовского МВД на бронетранспортерах и в тяжелом снаряжении. Приштина заявила, что полиция Косово приняла все меры, чтобы не задерживать передвижение людей и грузов.

Установка косовских номерных знаков вызывает у сербов протест из-за напряженных отношений сербов и косовских албанцев, а также по причине затрат времени на установку таких знаков.

Ожидается, что президент Сербии Александр Вучич созовет 21 сентября заседание Совета нацбезопасности. Также, вероятно, в Белград прибудет спецпредставитель ЕС по переговорам Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.