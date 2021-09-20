Кредитно-гарантийный лимит ПСБ по проектам диверсификации ОПК в Нижегородской области составил 30 млрд рублей

Председатель ПСБ Петр Фрадков выступил на пленарном заседании "Высокотехнологичное лидерство через диверсификацию оборонной промышленности" на региональном форуме по диверсификации ОПК "Лидерство на гражданских рынках" в Нижнем Новгороде.

Также в форуме приняли участие заместитель министра Министерства экономического развития РФ Владислав Федулов, заместитель министра Министерства промышленности и торговли РФ Василий Шпак, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, президент Центра стратегических разработок Владислав Онищенко, первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова, заместитель председателя коллегии при Военно-промышленной комиссии РФ, заместитель руководителя Роспатента Андрей Солонович.

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На форуме были представлены результаты второго исследования ПСБ с "Иннопрактикой" - рейтинг диверсификации ОПК "Лидерство на гражданских рынках". Предприятия ОПК Нижегородской области активно участвовали в рейтинге - по его результатам 3 нижегородских предприятия вошли в ТОП-50, а одно из них - в ТОП-10 лидеров на гражданском рынке.

"Нижегородская область - важный регион для российского ОПК: вклад предприятий оборонной отрасли в промышленность области превышает 14%, ими создано более 80 тысяч высокотехнологичных рабочих мест. Как финансовый институт мы активно поддерживаем проекты по диверсификации предприятий ОПК и их высокотехнологическому лидерству - в Нижегородской области кредитно-гарантийный лимит по проектам диверсификации организациям ОПК составляет около 30 млрд рублей. При этом нефинансовые формы поддержки со стороны банка помогают оборонным предприятиям наращивать компетенции для успешной работы на гражданских рынках", - отметил Петр Фрадков.

Так, банк планирует сформировать Акселерационную программу, которая предполагает отбор наиболее перспективных идей и инициатив от предприятий ОПК и развитие их до состояния коммерчески привлекательных продуктов, а также запустить программы обучения в Академии ПСБ для менеджмента оборонных предприятий.

"Сегодня перед оборонно-промышленным комплексом стоит задача не только выполнения гособоронзаказа, но и диверсификации производства - к 2025 году необходимо увеличить долю "гражданки" до 30%, к 2030-му - до 50%. В 2020 году в Нижегородской области этот показатель составил 28,6%, и за последние несколько лет мы наблюдаем здесь положительную динамику, - отметил губернатор Нижегородской области. - Предприятиям Нижегородской области одобрены льготные займы на сумму почти 600 миллионов рублей. Для развития промышленной кооперации между предприятиями "оборонки", государственными монополиями и холдингами ведётся работа по встраиванию нижегородской продукции в производственные цепочки крупнейших компаний страны", - добавил Глеб Никитин.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"