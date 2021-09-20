Кредитно-гарантийный лимит ПСБ по проектам диверсификации ОПК в Нижегородской области составил 30 млрд рублей

Новости

Более 500 обманутых дольщиков из трех регионов РФ получат компенсации 16:09
Минсельхоз предложил снизить вдвое норму перевозки в личном багаже черной икры 16:08
ЦИК планирует подвести окончательные итоги выборов в Думу 24 сентября 15:58
Миссия СНГ: Выборы в Госдуму были открытыми и конкурентными 15:55
Шесть человек погибли при стрельбе в пермском университете 15:45
Памфилова: Явка на выборах в Госдуму составила 51,68% 15:30
Родные погибших при стрельбе в пермском вузе получат по миллиону рублей 15:28
Матвиенко: Онлайн-голосование будет расширяться 15:07
Карпин объяснил, почему вызвал Дзюбу в сборную России 15:00
Мосгорсуд оставил в силе 4 года колонии рэперу Гулиеву 14:58
Мэрия Москвы не согласовала заявки на проведение митингов, поданные КПРФ 14:58
Пожар на севере столицы полностью ликвидирован 14:54
Среди пострадавших в Гвинее при столкновении поездов россиян нет 14:54
Жириновский снова возглавит фракцию ЛДПР в Госдуме 14:51
Зюганов прокомментировал предварительные итоги выборов в Госдуму 14:50
Цена на газ в Европе снова поднялась выше $900 за тысячу кубометров 14:45
Собянин объявил о победе кандидатов из его списка во всех округах на выборах в Госдуму 14:40
Песков: Шойгу и Лавров сами примут решение касательно Госдумы 14:38
Устроившего стрельбу в пермском вузе обезвредил младший лейтенант ДПС 14:33
Лукашенко произвел новые кадровые назначения и напомнил о референдуме 14:15
В Гвинее столкнулись два поезда, перевозившие бокситы 14:11
В Пермском крае объявлен траур после стрельбы в университете 14:11
Володин побеждает на выборах в Госдуму в своем округе с результатом 72,11% 14:01
На Урале подвели предварительные итоги выборов в Госдуму 14:01
Миронов: СРЗП станет третьей фракцией в Госдуме 14:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
21 сентября - пресс-брифинг: "Оборот нелегальных сигарет в центральном регионе"
21 сентября - пресс-брифинг: "Оборот нелегальных сигарет в центральном регионе"
20.09.2021 15:09

Кредитно-гарантийный лимит ПСБ по проектам диверсификации ОПК в Нижегородской области составил 30 млрд рублей

Председатель ПСБ Петр Фрадков выступил на пленарном заседании "Высокотехнологичное лидерство через диверсификацию оборонной промышленности" на региональном форуме по диверсификации ОПК "Лидерство на гражданских рынках" в Нижнем Новгороде.

Также в форуме приняли участие заместитель министра Министерства экономического развития РФ Владислав Федулов, заместитель министра Министерства промышленности и торговли РФ Василий Шпак, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, президент Центра стратегических разработок Владислав Онищенко, первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова, заместитель председателя коллегии при Военно-промышленной комиссии РФ, заместитель руководителя Роспатента Андрей Солонович.

.

На форуме были представлены результаты второго исследования ПСБ с "Иннопрактикой" - рейтинг диверсификации ОПК "Лидерство на гражданских рынках". Предприятия ОПК Нижегородской области активно участвовали в рейтинге - по его результатам 3 нижегородских предприятия вошли в ТОП-50, а одно из них - в ТОП-10 лидеров на гражданском рынке.

"Нижегородская область - важный регион для российского ОПК: вклад предприятий оборонной отрасли в промышленность области превышает 14%, ими создано более 80 тысяч высокотехнологичных рабочих мест. Как финансовый институт мы активно поддерживаем проекты по диверсификации предприятий ОПК и их высокотехнологическому лидерству - в Нижегородской области кредитно-гарантийный лимит по проектам диверсификации организациям ОПК составляет около 30 млрд рублей. При этом нефинансовые формы поддержки со стороны банка помогают оборонным предприятиям наращивать компетенции для успешной работы на гражданских рынках", - отметил Петр Фрадков. 

Так, банк планирует сформировать Акселерационную программу, которая предполагает отбор наиболее перспективных идей и инициатив от предприятий ОПК и развитие их до состояния коммерчески привлекательных продуктов, а также запустить программы обучения в Академии ПСБ для менеджмента оборонных предприятий.

"Сегодня перед оборонно-промышленным комплексом стоит задача не только выполнения гособоронзаказа, но и диверсификации производства - к 2025 году необходимо увеличить долю "гражданки" до 30%, к 2030-му - до 50%. В 2020 году в Нижегородской области этот показатель составил 28,6%, и за последние несколько лет мы наблюдаем здесь положительную динамику, - отметил губернатор Нижегородской области. - Предприятиям Нижегородской области одобрены льготные займы на сумму почти 600 миллионов рублей. Для развития промышленной кооперации между предприятиями "оборонки", государственными монополиями и холдингами ведётся работа по встраиванию нижегородской продукции в производственные цепочки крупнейших компаний страны", - добавил Глеб Никитин.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

Пресс-релизы Компании Пресс-релизы компаний

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
В Кремле заявили о необходимости анализа трагедии в Перми
Песков сообщил о положительной оценке Путина результатов "ЕР" на выборах
ФАС предложила пересмотреть правила страхования заемщиков
Среди пострадавших в Гвинее при столкновении поездов россиян нет