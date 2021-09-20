Лукашенко произвел новые кадровые назначения и напомнил о референдуме

Повышенную требовательность проявил президент Беларуси при назначении 20 сентября новых глав дипломатических миссий страны в Таджикистане, Бразилии и Республике Корея, информирует пресс-служба Александра Лукашенко. "Вы же понимаете, что мы ошибаться не можем в назначении послов", - сказал президент, обращаясь к министру иностранных дел Владимиру Макею, и подробно поинтересовался, как подбирались кандидатуры дипломатов.

Глава МИД, в свою очередь, заверил, что все люди абсолютно надежные и профессионально подготовленные, кандидатуры тщательно обсуждали, и на этот счет было несколько раундов встреч на различных уровнях. Хорошо зарекомендовали себя новые послы и на предыдущих местах работы.

Виктор Денисенко будет представлять интересы Беларуси в Душанбе. Посольский пост он займет после работы в должности начальника управления стран СНГ и евразийской интеграции МИД.

Что касается Таджикистана, Лукашенко подчеркнул, что это не просто дружественная страна, но с ее лидером Эмомали Рахмоном главу Беларуси связывает личная дружба. "У нас практически нет секретов друг от друга. Это показал и мой последний трехдневный визит. Поэтому вам будет, с этой стороны, легко работать", - сказал он, обращаясь к Денисенко. С другой стороны, отметил президент, есть большой потенциал для развития торговли с Таджикистаном, конкретные направления, по которым можно добавлять в сотрудничестве. Главное для любого посла, констатировал он, - это торгово-экономические отношения, добавив, что с политикой-то "у нас с Таджикистаном вообще нет проблем, как и по другим странам".

Чрезвычайным и Полномочным послом РБ в Федеративной Республике Бразилия назначен Сергей Лукашевич, ныне старший советник посольства Беларуси в Испании. Комментируя тему сотрудничества с этой страной в Южной Америке, Лукашенко также обратил внимание на необходимость активнее расширять торгово-экономическое отношение. На этом направлении президент, в том числе, рассчитывает и на поддержку России.

А в Республике Корея белорусское посольство возглавит Андрей Чернецкий.

Кроме того, принимая в этот же день решение по кадровым назначениям в вертикали власти, президент дал понять, что референдум по изменениям в Основной закон РБ будет проведен, "как и было обещано". При этом он особо отметил, что организовать этот процесс - задача, в том числе, и местных органов власти.

"Нам придется проводить его, убеждать людей, хотя напрягаться мы особо не будем. Мы просто людям расскажем, какие перемены нас ждут в связи с изменением Конституции, чтобы нас не упрекнули, что мы тут удерживаем... власть посиневшими руками, и под себя делаем эту Конституцию. Никто под себя ничего делать не собирается. Как обещали, так проведем референдум", - подчеркнул глава государства.