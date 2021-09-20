ЛУКОЙЛ и "Газпром нефть" создали совместное предприятие на Ямале

На прошлой неделе компании ЛУКОЙЛ и "Газпром нефть" подписали соглашение о создании совместного предприятия для освоения в Ямало-Ненецком автономном округе нефтяного кластера, состоящего из Тазовского, Северо-Самбургского, Меретояхинского и ряда других месторождений с совокупными геологическими запасами более 1 млрд тонн нефти и около 500 млрд куб. метров газа.

О подготовке сделки было предварительно объявлено в ходе Петербургского международного экономического форума-2021. Это серьезный шаг в рамках реализации Генерального соглашения о стратегическом партнерстве между ЛУКОЙЛом и Газпромом на 2014-2024 годы и Соглашения, заключенного в ходе ПМФЭ-2018.

За прошедший год такая работа стала идти особенно активно. Уже созданы СП по совместному освоению недр на перспективных месторождениях в Арктической зоне и на Каспии, в Оренбургской области и других регионах. Развивается деловое партнерство в сфере поиска и добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов (ТРИЗов), авиабункеровки и газомоторного топлива, идут переговоры о ряде других проектов. Выработана тактика совместных экологических учений, в том числе в условиях Крайнего Севера.

Все это позволяет заключить, что сотрудничество двух холдингов-гигантов выходит на качественно новый уровень и приобретает стратегически важное значение для всей страны. Речь идет сейчас не просто о технологическом взаимодействии и обоюдной выгоде (хоть и весьма значительной), а о существенном влиянии на долгосрочные перспективы нефтегазовой отрасли в целом, об успешной реализации масштабных государственных программ, укреплении позиций России в мировой конкуренции.

"Проекты в России всегда были и остаются главным приоритетом для ЛУКОЙЛа, мы видим для этого огромный потенциал. Компания заинтересована в увеличении инвестиций и в добыче, и в переработке углеводородов на территории нашей страны. Мы активно развиваем новые месторождения в Западной Сибири, Тимано-Печоре, Каспийском и Балтийском морях и в других регионах РФ, продолжаем реализацию точечных проектов глубокой переработки нефти на российских НПЗ. "Газпром" и "Газпром нефть" на протяжении многих лет являются нашими стратегическими партнерами, в сотрудничестве с которыми мы можем объединить лучшие отечественные технологии для развития крупного нового кластера добычи углеводородов в ключевом для нас регионе - ЯНАО", - заявил президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов.

По словам председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, "наша задача - эффективное вовлечение в разработку запасов углеводородов со сложным геологическим строением в Заполярье. Совместные усилия двух компаний позволят применить здесь наилучшие технические решения. Надо также отметить, что создание СП поддерживает дальнейшее развитие стратегического партнерства Группы "Газпром" с компанией "ЛУКОЙЛ".

В июне 2021 года на торжественной церемонии запуска в эксплуатацию Тазовского месторождения (первого после пика пандемии) вице-премьер России Александр Новак подчеркнул: развитие кластера добычи на Ямале даст дополнительный импульс для нефтегазовой отрасли и экономики регионов РФ, позволит успешно решать социально-экономические задачи.

Фото: ПАО "Лукойл"

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал Ямал "одной из главных столиц углеводородного рынка, нефтегазового бизнеса" и добавил, что здесь особенно важно использовать преимущественно российские технологии. Сейчас показатель их применения составляет более 80% и продолжает расти.

Председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов выступают сейчас за увеличение инвестиций в проекты на территории России, технологическое обновление производства, использование цифровых технологий и более эффективных инновационных решений. "Газпром нефть" наращивает и совершенствует объемы добычи в регионах Заполярья - это, считает Александр Дюков, стало возможным благодаря новой эффективной системе, основанной на инновационных цифровых технологиях.

Компания намерена расширять сферу их применения, вкладывать в такие разработки немалые средства. Согласно данным, которые приводит в своих публичных высказываниях Вагит Алекперов, ЛУКОЙЛ в связи с пандемией увеличил на 14% вложения в РФ и сократил зарубежные. На данный момент соотношение инвестиций внутри и за пределами страны - 84% к 16%. Решение об увеличении бурения на территории России гарантирует не только стабилизацию производства, но и его рост примерно на 1,5%-2% в год после 2022 года. При этом г-н Алекперов уверен: будущее добычи нефти в России связано со сложно построенными месторождениями, сверхвязкими запасами.

По запасам и объемам добычи природного газа Ямал занимает первое место в России, по разведанным запасам нефти и газового конденсата - второе, после ХМАО - Югры. Чем быстрее здесь станут внедрять новые технологии и расширять фронт работ, тем надежнее будет сырьевая база страны на долгую перспективу. Сотрудничество крупнейших нефтедобывающих компаний на месторождениях Ямала в этом плане открывает большие возможности.