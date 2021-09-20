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20.09.2021 03:53
Рубрика: В мире

Макрон отменил визит в Берн из-за желания Швейцарии купить F-35 у США

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил визит в Швейцарию из-за отказа последней закупать французские истребители. Об этом сообщили сразу два СМИ - Le Matin Dimanche и Sonntags Zeitung. По их данным, Макрон собирался посетить Швейцарию в ноябре. Поездка готовилась полгода. Но в последний момент визит отменили.

Фото: AFP/Anne-Christine POUJOULAT
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Французский лидер также запретил до лета следующего года все контакты со Швейцарией на высоком уровне. Поводом для столь решительных мер стало нежелание Швейцарии покупать истребители Rafale французского авиаконцерна Dassault. Вместо них будет приобретена партия истребителей F-35, произведенных в США. Сумма сделки - более шести миллиардов долларов.

Тем временем агентство AFP опровергло информацию об отмене поездки. "Она не отменялась, и тем более не по указанным причинам", - заявили в Елисейском дворце. При этом там не стали называть точную дату визита, подчеркнув, что "ноябрь будет трудным".

"Так как планирование встречи не было завершено, изменение планов не считается отменой подтвержденного мероприятия", - а это уже комментарий канцелярии президента Швейцарии.

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