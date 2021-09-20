Матвиенко: Онлайн-голосование будет расширяться

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) очень хорошо себя проявило на выборах в семи регионах, в будущем планируется его расширять, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы внедрили в этом году через новые технологии систему дистанционного электронного голосования в семи регионах. Электронное голосование себя очень хорошо проявило, мы планируем его в будущем расширять", - сказала Матвиенко на встрече со спикером Национального совета провинций парламента Южно-Африканской Республики Амосом Масондо.

ДЭГ применялось на выборах разных уровней в семи регионах России: Москве, Севастополе, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях. В Москве голосование проходило на платформе, разработанной мэрией, в остальных регионах - на платформе, разработанной ЦИК совместно с Минцифры и "Ростелекомом".

О том, что Минцифры готово масштабировать систему дистанционного электронного голосования на всю страну, ранее сообщил глава министерства Максут Шадаев. Чиновник отметил, что в Москве такую форму голосования выбрало большое количество жителей, в других регионах - каждый десятый пользователь госуслуг.