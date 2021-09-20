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20.09.2021 16:08
Рубрика: Экономика

Минсельхоз предложил снизить вдвое норму перевозки в личном багаже черной икры

Текст: Татьяна Карабут

Минсельхоз предложил снизить максимально допустимый объем перевозки физлицами икры осетровых видов рыб на одного человека без разрешения на экспорт и импорт с 250 г до 125 г. Проект постановления правительства об этом размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Фото: iStock
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Так мы установим единые со странами ЕС нормы провоза в личном багаже черной икры. Кроме того, такие ограничения будут обеспечивать России выполнение обязательств, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES), находящимися под угрозой исчезновения в отношении осетровых видов рыб. Вывоз с территории России осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру, а также реализация их в магазинах беспошлинной торговли допускаются только в специально маркированной упаковке.

Такие ограничения связаны с сокращением популяции осетровых рыб. Многие виды находятся под угрозой исчезновения. Таким образом государства многих стран борются с браконьерством. В ЕС и США установлена норма в 125 г, в некоторых других странах действует норма в 250 г.

По оценке президента Союза осетроводов Александра Новикова, в России объем нелегального рынка черной икры сопоставим с объемами производства в аквакультуре (разведение и выращивание водных организмов в естественных и искусственных водоемах) - около 60 тонн. На вылов в стране есть минимальная квота - икры из этого объема можно получить всего лишь 2 тонны.

В последнее время власти в России серьезно ужесточили законодательство вплоть до уголовной ответственности за незаконную добычу осетровых. Но браконьерство продолжается, хотя и "более скромных размеров". Однако главная причина снижения масштабов браконьерства в том, что осетровых просто стало меньше в дикой природе, считает Новиков.

С черной икрой, как и с другими дорогими товарами, главная проблема - контрафакт и фальсификат, отмечает эксперт. Чаще всего речь идет о дешевой китайской черной икре, которая завозится в Россию, тут перемаркировывается и продается, как отечественная. Поэтому доподлинно неизвестно, сколько в этих 60 тоннах настоящей российской черной икры, а сколько - фальсифицированной.

Для борьбы с нелегальным рынком ограничить планировалось и перевозку красной икры - осенью прошлого года власти предлагали разрешить физлицам перевозить без сертификатов не более 10 кг продукции в одни руки. Но пока документов на этот счет утверждено не было.

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