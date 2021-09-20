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20.09.2021 14:36
Рубрика: Экономика

Минтруд разъяснил, какие выплаты положены работнику при увольнении

Текст: Василий Кошкин
Работник при увольнении может рассчитывать не только на зарплату, но и другие компенсации. Об этом сообщили в Минтруде.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, при увольнении работодатель обязан выплатить своим сотрудникам:

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
В Минтруде рассказали о переносе выходных с января на май в 2022 году

- заработную плату за все отработанные, но еще не оплаченные дни (в том числе и за последний рабочий день);

- денежную компенсацию за все неиспользованные отпуска;

- выходное пособие и другие выплаты, если они предусмотрены трудовым договором.

"Работодатель обязан провести все расчеты с вами в день увольнения! Если в день увольнения вы не работали, то выплаты должны быть перечислены не позднее следующего дня после вашего обращения за расчетом", - говорится в сообщении, опубликованном в Instagram Минтруда.

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