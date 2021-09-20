Минтруд разъяснил, какие выплаты положены работнику при увольнении

Работник при увольнении может рассчитывать не только на зарплату, но и другие компенсации. Об этом сообщили в Минтруде.
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Так, при увольнении работодатель обязан выплатить своим сотрудникам:
- заработную плату за все отработанные, но еще не оплаченные дни (в том числе и за последний рабочий день);
- денежную компенсацию за все неиспользованные отпуска;
- выходное пособие и другие выплаты, если они предусмотрены трудовым договором.
"Работодатель обязан провести все расчеты с вами в день увольнения! Если в день увольнения вы не работали, то выплаты должны быть перечислены не позднее следующего дня после вашего обращения за расчетом", - говорится в сообщении, опубликованном в Instagram Минтруда.