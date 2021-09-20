Мишустин: Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования нефти, газа, угля

В России нужно готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива, повышать энергоэффективность, развивать альтернативную энергетику, завил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике, и это уже новая реальность", - подчеркнул он на оперативном совещании со своими заместителями.

До конца года должен быть разработан и утвержден сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу, напомнил Мишустин. По ключевым направлениям в правительстве будут созданы специальные рабочие группы, курировать их станут вице-премьеры, а общей координацией займется первый зампред правительства Андрей Белоусов.