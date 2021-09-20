Мишустин утвердил план реализации Концепции демографической политики

К 2024 году меры социальной поддержки будут получать 2,5 миллиона семей. Это предусмотрено планом мероприятий по реализации Концепции демографической политики, который утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Впервые мы приняли такой комплексный документ. В нем объединены совершенно новые меры и механизмы наряду с уже реализуемыми. Все они необходимы для достижения национальных целей социально-экономического развития, которые определил президент", - подчеркнул глава кабмина на оперативном совещании со своими заместителями. Речь прежде всего об увеличении численности населения и ожидаемой продолжительности жизни. "Улучшение демографической ситуации невозможно и без повышения качества и доступности медицинской помощи, заботы о старшем поколении. Поэтому охрана здоровья граждан, независимо от их возраста, становится определяющей для выполнения поставленных задач", - считает председатель правительства.

Одновременно план направлен на повышение рождаемости и благополучия семей с детьми. "На совещании с членами правительства президент подчеркнул, что крайне важно выстроить целостную систему поддержки таких семей", - напомнил премьер. Это также учтено в документе.

План состоит из семи разделов. Первый посвящен продвижению и популяризации традиционных семейных ценностей и активного долголетия. "Будет поддержано не менее 70 некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на защиту семей, детей и формирование ответственного родительства", - рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. В регионах станут распространять лучшие практики "серебряного волонтерства", чтобы люди старшего поколения вели активную жизнь и чувствовали себя нужными обществу.

Второй раздел - о повышении благополучия семей с детьми для увеличения рождаемости и улучшение социального положения детей. "К 2024 году меры соцподдержки будут получать 2,5 миллиона наших семей", - подчеркнула Голикова. На основе принципов социального казначейства правительство продолжит создание целостной системы мер поддержки семей с детьми, чтобы свести к минимуму риск их бедности.

Поддержка семей с детьми будет строиться на принципах социального казначейства

Третий раздел направлен на охрану здоровья детей, развитие системы раннего выявления у них врожденных заболеваний и их лечение, повышение репродуктивного здоровья как взрослых, так и подростков. "Будет увеличен до 80 процентов охват беременных женщин скринингом развития плода на ранних стадиях", - сообщила зампред правительства.

Четвертый раздел - повышение доступности медицинской помощи для снижения смертности населения и роста ожидаемой продолжительности жизни. Специальный акцент сделан на роли первичного звена здравоохранения при выявлении у граждан рисков развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Не менее 80 процентов таких случаев должно выявляться на ранних стадиях именно в первичном звене. За четыре года исследованиями планируется охватить почти 80 миллионов граждан.

Продолжится лекарственное обеспечение граждан, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, а также ковид. "К 2025 году не менее 90 процентов пациентов с высоким риском развития осложнений таких заболеваний будут находиться под диспансерным наблюдением и получать лекарственное обеспечение", - заявила вице-премьер.

Пятый раздел плана посвящен формированию здоровья на производстве и в трудовых коллективах. По словам Голиковой, работодатели за создание безопасных условий труда и ежегодного прохождения сотрудниками диспансеризации получат определенные преференции. Особое внимание будут уделять здоровью старшего поколения. В шестом разделе собраны шаги для развития геронтологической службы. "Там, где это необходимо, медицинская помощь будет оказываться на дому, - сказала зампред правительства. - Кроме того, акцент сделан на активное долголетие таких граждан, поддержание их физической активности, вовлеченности в социальную жизнь общества". Наконец, седьмой раздел - это мероприятия для мотивации к здоровому образу жизни, занятию физкультурой и спортом.

80% сердечно-сосудистых заболеваний и онкологий должно выявлять первичное звено медицины

Еще один важный для страны план должен быть утвержден правительством до конца года. Это план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу. "Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике, и это уже новая реальность, - заявил Михаил Мишустин. - Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива - нефти, газа, угля, - повышать энергоэффективность, развивать альтернативную энергетику".

При подготовке документа по ключевым направлениям будут созданы специальные рабочие группы, курировать их станут вице-премьеры, а общей координацией займется первый зампред правительства Андрей Белоусов. Он выделил пять основных направлений, на которых предстоит сконцентрироваться. К ним, в частности, отнесены ускоренная технологическая модернизация отраслей экономики и международное признание мер, которые базируются на отечественных технологических и природных преимуществах, в том числе поглощающей способности российских лесов.

В этом году правительству предстоит подготовить долгосрочный прогноз с горизонтом до 2050 года. "Это основа разработки и принятия решений. Он включает такие параметры, как энергобаланс, углеродный баланс, макроэкономические параметры, темпы роста ВВП, параметры торговли, инвестиции, рост реальных доходов населения и другие", - сказал Белоусов. Основные параметры прогноза необходимо разработать к 1 октября, и затем рабочие группы сформируют операционный план действий.