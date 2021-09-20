Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
16:38 20.09.2021

Мутко: Спрос на ипотеку на ИЖС может вырасти в шесть раз

Потенциальный спрос на ипотеку на индивидуальное жилищное строительство в России может в ближайшие пять лет вырасти в шесть раз и достичь более 100 тысяч кредитов ежегодно. Об этом сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Путин объявил о льготной ипотеке на ИЖС

Всего в частных домах сейчас живет 21,6 млн семей, а хотят жить вдвое больше - 45,4 млн семей, показал совместный опрос ДОМ.РФ и ВЦИОМ, проведенный летом этого года. Главным препятствием к раскрытию потенциала рынка являются высокие ипотечные ставки - 10-11%. На таких условиях готовы взять кредит лишь 17-18 тысяч семей ежегодно.

При снижении ставки до 8-9% спрос может вырасти до 160 тысяч семей в год. Причем 70% из них готовы к обязательному привлечению к строительству профессиональных подрядчиков.

"Результаты опроса показывают, что в стране сформирован серьезный спрос на цивилизованное индивидуальное жилищное строительство. Около 108 тысяч семей ежегодно готовы приобретать индивидуальные дома по доступным ставкам - при обязательном условии строительства этих домов профессиональными девелоперами. Это в шесть раз больше текущего спроса на ипотеку в сегменте! Очень многие семьи сегодня хотят жить в современных, благоустроенных поселках, построенных по стандартным проектам и обеспеченных всей необходимой инфраструктурой", - отметил Мутко.

При росте ипотечного кредитования на ИЖС до 108 тысяч кредитов в год доля ипотеки в секторе вырастет с текущих 2-4% до почти 20%. Для реализации этого сценария необходима стандартизация рынка, а также запуск доступного ипотечного продукта на строительство индивидуальных домов, который в настоящее время разрабатывается правительством и ЦБ.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
За два года в России введено почти 1,6 тысячи домов по эскроу-счетам

Кроме того, раскрыть потенциал ИЖС позволит распространение на сегмент положений закона о долевом строительстве: в будущем крупные застройщики должны будут строить индивидуальные дома с использованием счетов эскроу и проектного финансирования, по стандартным проектам, подчеркивают в ДОМ.РФ.

На днях необходимость развивать проектное финансирование и ипотечное кредитование в индивидуальном жилищном строительстве для развития этого сегмента подтвердили в пресс-службе Центробанка, сообщали "Известия".

Однако в июле вице-премьер Марат Хуснуллин в прямом эфире в Instagram заявил, что запускать счета эскроу для ИЖС пока не планируется. "Но до конца года с ЦБ доработаем вопрос выдачи ипотеки на такие дома", - подчеркнул он.

Сейчас читают

Недвижимость
17.09.2021

Росреестр вводит новый вид выписки о недвижимости

Росреестр вводит новый вид выписки о недвижимости

С помощью новой выписки из Единого госреестра недвижимости можно будет получить информацию по таким установленным в пользу конкретного лица ограничениям прав как ипотека, аренда, рента и сервитут. Документы начнут выдавать с 2023 года

Регионы
16.09.2021

"Дальневосточный квартал" поможет снизить цены на квартиры

"Дальневосточный квартал" поможет снизить цены на квартиры

"Дальневосточный квартал" - новый проект застройки городов Дальнего Востока жильем. Застройщикам, проекты которых соответствуют определенным стандартам, предоставят статус резидентов территорий опережающего развития и, соответственно, льготного налогового режима, что снизит цены на жилье

Жилая недвижимость
14.09.2021

Суд указал, что чиновники не вправе запрещать человеку строить второй дом на своей земле

Суд указал, что чиновники не вправе запрещать человеку строить второй дом на своей земле

Чиновники не имеют права запрещать человеку строить второй жилой дом на своем участке. Их на шести сотках может быть сколько угодно. Конечно: в разумных пределах и рамках градостроительных норм. Такое указание дал второй кассационный суд, рассматривая одно из дел