Мутко: Спрос на ипотеку на ИЖС может вырасти в шесть раз

Потенциальный спрос на ипотеку на индивидуальное жилищное строительство в России может в ближайшие пять лет вырасти в шесть раз и достичь более 100 тысяч кредитов ежегодно. Об этом сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Всего в частных домах сейчас живет 21,6 млн семей, а хотят жить вдвое больше - 45,4 млн семей, показал совместный опрос ДОМ.РФ и ВЦИОМ, проведенный летом этого года. Главным препятствием к раскрытию потенциала рынка являются высокие ипотечные ставки - 10-11%. На таких условиях готовы взять кредит лишь 17-18 тысяч семей ежегодно.

При снижении ставки до 8-9% спрос может вырасти до 160 тысяч семей в год. Причем 70% из них готовы к обязательному привлечению к строительству профессиональных подрядчиков.

"Результаты опроса показывают, что в стране сформирован серьезный спрос на цивилизованное индивидуальное жилищное строительство. Около 108 тысяч семей ежегодно готовы приобретать индивидуальные дома по доступным ставкам - при обязательном условии строительства этих домов профессиональными девелоперами. Это в шесть раз больше текущего спроса на ипотеку в сегменте! Очень многие семьи сегодня хотят жить в современных, благоустроенных поселках, построенных по стандартным проектам и обеспеченных всей необходимой инфраструктурой", - отметил Мутко.

При росте ипотечного кредитования на ИЖС до 108 тысяч кредитов в год доля ипотеки в секторе вырастет с текущих 2-4% до почти 20%. Для реализации этого сценария необходима стандартизация рынка, а также запуск доступного ипотечного продукта на строительство индивидуальных домов, который в настоящее время разрабатывается правительством и ЦБ.

Кроме того, раскрыть потенциал ИЖС позволит распространение на сегмент положений закона о долевом строительстве: в будущем крупные застройщики должны будут строить индивидуальные дома с использованием счетов эскроу и проектного финансирования, по стандартным проектам, подчеркивают в ДОМ.РФ.

На днях необходимость развивать проектное финансирование и ипотечное кредитование в индивидуальном жилищном строительстве для развития этого сегмента подтвердили в пресс-службе Центробанка, сообщали "Известия".

Однако в июле вице-премьер Марат Хуснуллин в прямом эфире в Instagram заявил, что запускать счета эскроу для ИЖС пока не планируется. "Но до конца года с ЦБ доработаем вопрос выдачи ипотеки на такие дома", - подчеркнул он.