На Эльбрусе спасли гражданина США, подавшего сигнал SOS

На Эльбрусе на высоте почти пять тысяч метров спасли живым и здоровым американского альпиниста. Успешную спасательную операцию провели сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Сигнал SOS от гражданина США, находящегося на вершине горы, поступил, когда в Кабардино-Балкарии уже почти стемнело. Американец запросил помощь по спутниковому телефону. Это слегка облегчало операцию, но проводить поиски в ночных условиях было крайне затруднительно. Однако действовать надо было быстро, поскольку на высоте человек может быстро замерзнуть.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии, на поиски альпиниста отправились четверо спасателей.

Американца обнаружили через несколько часов на высоте 4957 метров. По предварительной информации, гражданин США не пострадал.

"Альпиниста из США спустили вниз до поляны Азау, в медицинской помощи он не нуждается", - отметили в пресс-службе главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.