На "Кинотавре" все открываются в новом качестве

Актер Александр Петров преобразился в режиссера. Его дебютный фильм "Ангел" открыл программу короткого метра "Кинотавра". Чаще Петрова - в плане актерского присутствия в фильмах - здесь появляется только Юрий Борисов: он сыграл в шести картинах, представленных на "Кинотавре". Это "Герда", "Капитан Волконогов бежал", "Купе номер 6", "Серебряные коньки", "Мама, я дома" и "Подельники". Кроме того, Борисов вошел в жюри короткого метра и будет судить и работу Петрова.

Короткометражка Петрова - о буднях актерской профессии. Он играет в своей ленте никому не известного артиста, который вынужден подрабатывать аниматором и отчаянно возмущен, почему Ивану Янковскому и Даниле Козловскому достается все, а другим ничего. В конце концов к герою Петрова приходит слава, но совсем не та, о которой он мечтал... Во второй день "Кинотавра" вообще казалось: все были представлены в каком-то новом качестве.

Фильм театрального режиссера Виктора Рыжакова (худрука "Современника") "День мертвых", открывший программу конкурсных показов, - его дебют в кино. Лента по мотивам пьесы "Родительский день" Алексея Еньшина. Здесь отличные актерские работы Агриппины Стекловой и Александра Паля. Они играют мать и сына, которые в родительский день посещают пять могил близких родственников. Они на разных кладбищах, далеко друг от друга - и фильм снят в жанре роуд-муви. По дороге герои выясняют отношения и между собой, и между живыми и мертвыми. Скелеты сыплются из всех шкафов. Страсти - мексиканские.

Режиссер Кирилл Соколов, представивший свой второй фильм "Оторви и выбрось", по образованию физик, занимается журналистикой. Возможно, это помогло ему раскрыть себя как автора черных комедий. В новом фильме также родственники выясняют непростые отношения. Жизнь как во сне. Вера Павловна - властная мама (Анна Михалкова), ее непутевая дочка Оля (Виктория Короткова) и внучка Маша (Софья Кругова). Все остальные герои - жертвы семейных разборок. Все родственные связи и отношения героев доведены до абсурда. Любовь убивает - во всех смыслах и всеми способами.

Вечер второго дня фестиваля - специально организованный Роскино мастер-класс по актерскому мастерству. Двухчасовое обучение провели известные специалисты Ричард Кук и Мануэль Пуро. Президент фестиваля Александр Роднянский напомнил, что "Кинотавр" в свое время открыл Юру Борисова, а теперь здесь ждут новых имен и новых открытий.