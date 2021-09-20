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На смартфонах Samsung обнаружилась странная проблема

Текст:   Антон Благовещенский
20.09.2021,  
15:15

Смартфоны Samsung Galaxy серий M и A без видимых причин могут начать работать с перебоями. Это выражается в неожиданных зависаниях и перезагрузках устройств.

Как пишет Phone Arena, на проблемы жалуются владельцы смартфонов Galaxy M30s, Galaxy M31, Galaxy M31s, Galaxy A50, Galaxy A50s и Galaxy A51 (последний стал одним из самых продаваемых в 2020 году).

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Отмечается, что речь идет главным образом об устройствах, проданных в Индии, а пользователи жалуются на сбои в работе смартфонов уже около двух месяцев. Сброс к заводским настройкам не приводит к положительному результату.

В Samsung пока не прокомментировали проблему, однако некоторым пользователям, обратившимся в официальные сервисные центры, порекомендовали заменить материнскую плату устройства - эта услуга стоит около 100 долларов.

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Фото: telegram.org
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