На смартфонах Samsung обнаружилась странная проблема

Смартфоны Samsung Galaxy серий M и A без видимых причин могут начать работать с перебоями. Это выражается в неожиданных зависаниях и перезагрузках устройств.

Как пишет Phone Arena, на проблемы жалуются владельцы смартфонов Galaxy M30s, Galaxy M31, Galaxy M31s, Galaxy A50, Galaxy A50s и Galaxy A51 (последний стал одним из самых продаваемых в 2020 году).

Отмечается, что речь идет главным образом об устройствах, проданных в Индии, а пользователи жалуются на сбои в работе смартфонов уже около двух месяцев. Сброс к заводским настройкам не приводит к положительному результату.

В Samsung пока не прокомментировали проблему, однако некоторым пользователям, обратившимся в официальные сервисные центры, порекомендовали заменить материнскую плату устройства - эта услуга стоит около 100 долларов.