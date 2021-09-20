На Украине под видом "русофобской неприязни" разрушают собственность в пользу преуспевших конкурентов

О том, что украинский президент Владимир Зеленский проводит откровенно русофобскую политику, всем известно. И здесь он превзошел даже своего предшественника Петра Порошенко. Правда, Порошенко на словах кричал России "остаточне прощавай", тем менее за "красные линии" старался лишний раз не заходить.

Начиная с февраля, Зеленский использует для политических и коммерческих манипуляций такой инструмент как объявление санкций. Правда, формально санкции предлагает Совет национальной безопасности и обороны Украины, а президент утверждает своим указом подготовленные решения.

Уточним - по Конституции, Совет всего лишь координационный орган при президенте Украины, однако этот орган и его руководство все активнее вмешиваются и в украинскую политику, и в бизнес. Несмотря на то, что закон Украины "О санкциях" предусматривает возможность применения этих ограничительных мер только против иностранных граждан и компаний, этот инструмент используется и для сведения политических счетов, и для передела бизнеса.

Один из примеров недружественных действий по отношению к России - это санкции в отношении украинских компаний, которые продавали сырье для производства титана (ильменит) в Российскую Федерацию. СНБО на своем заседании приняло решение отозвать лицензии у компаний, которые занимались добычей сырья для производства титана, а президент Владимир Зеленский ввел в действие это решение.

Украинское сырье для производства титана поставлялось на российское "ВСМПО - Ависма" - крупнейший в мире производитель титана и продукции из его сплавов. Интересно, что "ВСМПО - Ависма" продает свою продукцию по всему миру, в том числе, американской The Boeing Company. То есть, под видом "неприятия России" на самом деле украинские власти оставили без рынка сбыта и украинских производителей, подставили подножку американской компании Boeing, угрожая оставить американцев без титана, и по факту сыграв на стороне их конкурентов.

Об атаке украинской власти на телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый", связанные с "Оппозиционной платформой - За жизнь" Виктора Медведчука, сегодня активно пишут даже на Западе - и английская The Independent, и еще десятки западных СМИ. А президент Freedom House Майкл Абрамовитц направил открытое письмо президенту США Джо Байдену, где рекомендовал на встрече с Зеленским поднять вопрос репрессий украинской власти в отношении украинских СМИ.

Более того, еще одно запрещенное украинское издание "Страна" в одном из своих материалов публикует мнения украинских бизнесменов, попавших под санкции. Собеседники издания, комментируя санкции украинских властей против Медведчука и еще целого списка политиков и бизнесменов, прямым текстом заявляют: "Им никто ничего не забудет… рано или поздно им придётся ответить".

При этом Национальный банк Украины заблокировал счета всех политиков и бизнесменов, против кого были объявлены санкции. Хотя счета в европейских банках действуют без препятствий, потому что финансовые структуры Евросоюза не признают украинские санкции. "Мне даже европейские банки счета не закрыли - не могут без судебного решения. Украинские банки закрыли счета по нормативу Нацбанка", - сообщил один из попавших под санкции бизнесменов в своем комментарии.

Причем в случае с Виктором Медведчуком получилась юридическая коллизия. Когда в июле Печерский районный суд установил сумму залога, выяснилось, что лидер оппозиции не может ее заплатить, даже если у него средства имелись, ведь НБУ заблокировал его счета в украинских банках.

Именно глава НБУ Кирилл Шевченко инициировал санкции еще против 55 российских банков и платежных систем, в первую очередь тех, которые действуют на Донбассе и в Крыму. Речь идет о Сбербанке, ВТБ, "Аделантбанке", "БайкалБанке", "Газпромбанке" и других.

На данный момент в отношении данного списка банков действуют следующие ограничительные меры сроком на три года: блокирование активов, запрет выдавать кредиты и займы, а также предоставлять финансовую помощь, запрет кредитования через приобретение ценных бумаг и на покупку ценных бумаг.

Кроме того, по инициативе НБУ идет подготовка новых санкций в отношении российских банков - ВЭБ, ВТБ, "Сбербанка", а также их российских "дочек", таких как принадлежащий ВЭБу Проминвестбанк и др. Как сообщают СМИ, под видом борьбы с Россией лоббируется чисто коммерческий вопрос - продажа по бросовой цене украинской "дочки" "Сбербанка" (входит в топ-10 по активам на Украине) аграрному магнату Андрею Веревскому. Кстати, журналисты прослеживают определенную связь этого бизнесмена с Виталием Хомутынником и соратником Арсения Яценюка Андреем Иванчуком.

Андрей Веревский - крупный землевладелец, собственник аграрного холдинга "Кернел", владеющего одним из крупнейших земельных банков в Украине (в рейтинге "100 самых богатых" от журнала "Фокус" занял 25-е место). Виталий Хомутынник - бизнесмен и бывший депутат, один из бенефициаров депутатской группы "Доверие" в прошлом созыве Верховной Рады. Журнал "Фокус" в своем свежем рейтинге "100 самых богатых украинцев" поставил Хомутынника на 17-е место. Андрей Иванчук - друг детства и соратник экс-премьера Арсения Яценюка, бывший депутат от националистической и русофобской партии "Народный фронт" Арсения Яценюка-Александра Турчинова-Арсена Авакова.

Ожидается, что СНБО с подачи главы НБУ Шевченко уже в ближайшее время примет решение о "банковских" санкциях, которые коснутся перечисленных выше российских банков и их "дочек" на Украине. Очевидно, что различные группы влияния в окружении Зеленского используют санкции не только для войны против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком, но и для сведения счетов и передела бизнеса. А это говорит о том, что ничто не ново под Луной. Ведь еще в Древнем Риме во время правления Суллы приближенные диктатора вносили богатых римлян в меченые списки, чтобы затем присвоить себе их имущество.