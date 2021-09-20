Нечаев: "Новые люди" рассчитывают на 13 мест в Госдуме

"Новые люди" могут рассчитывать на порядка 13 мест в восьмом созыве, прогнозирует лидер партии Алексей Нечаев. "Предварительно считают, что будет 13 плюс одно место в Госдуме. Это хорошо", - сказал Нечаев на пресс-конференции. Политик при этом подчеркнул, что важно не количество мест, а качество работы.

Нечаев предложил партиям, которые не прошли пятипроцентный барьер, направлять свои законопроекты в Госдуму через "Новых людей". По словам политика, задача партии представлять не только тех, кто проголосовал непосредственно за нее.

"В этом контексте мы делаем такое открытое предложение и лидерам тех партий, которые не прошли, и их активу, и тем экспертам, которые с ними взаимодействуют. Давайте ваши идеи, давайте ваши законопроекты: мы все это готовы продвигать в Государственной думе, не претендуя на авторство - авторство останется за вами", - заявил Нечаев.

Кроме того, по его словам, "Новые люди" намереваются снова "сделать Думу местом для дискуссий".

Советник лидера партии Сардана Авксентьева отметила, что результат "Новых людей" нельзя назвать удивительным.

"Мы чувствовали, как с каждым днем растет поддержка: и в социальных сетях, и в мессенджерах, и по почте. Вообще везде, где доступно людям высказать свое мнение, мы получали поддержку, она крепла с каждым днем", - пояснила Авксентьева.

Согласно данным Центризбиркома, после обработки 98,21% итоговых протоколов "Новые люди" набирают 5,36% голосов избирателей.