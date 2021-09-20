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20.09.2021 19:49
Рубрика: Власть

Официальные жалобы на решения суда не являются клеветой

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 215(8566)
Второй кассационный суд общей юрисдикции вынес принципиально важное решение: апелляционная жалоба на решение суда не может быть клеветой. Никогда. Поскольку человек защищает свои права. И даже если он не прав, его лишь поправят, но не накажут. Таков закон.

Рассматривая конкретное дело, кассационный суд оставил в силе оправдательный приговор жителю Тамбовской области, которого пытались привлечь к ответственности за апелляционную жалобу. Что-то там было написано такое, что крайне не понравилось гражданину оппоненту. Возможно, там действительно была неправда. Однако, на взгляд оппонента, это было не просто неправдой, а возмутительной ложью, за которую надо сажать.

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История на самом деле крайне важная и показательная. Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, вопрос, считать ли клеветой недостоверные заявления из обращений в государственные инстанции, регулярно возникает в судебной практике.

"С одной стороны, обращаясь в официальные инстанции, гражданин реализует свои права", - рассказал он.

С другой - рассылка не соответствующих действительности жалоб действительно наносит вред лицу, против которого они направлены", - продолжил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

В прошлом году Конституционный суд России напомнил, что право граждан на обращения является цивилизованным способом разрешения противоречий, споров и конфликтных ситуаций, преодоление которых становится возможным при помощи государственных органов и судов. Законодатель, как подчеркнул Конституционный суд, установил гарантии безопасности гражданина в связи с его обращением в государственные инстанции.

"Среди них, в частности, запрет на преследование гражданина в связи с его обращением в государственный орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу с критикой их деятельности либо в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц", - подчеркнул Владимир Груздев.

Как пояснил Конституционный суд, правомерное осуществление гражданином своих конституционных прав и свобод не должно повлечь для него неблагоприятные правовые последствия, тем более в форме уголовной ответственности. Вместе с тем в определенных случаях заявитель может злоупотреблять своим правом. Так что Конституционный суд допустил ситуации, когда человека можно привлечь к ответственности за обращения, содержащие недостоверную и причиняющую кому-то вред информацию. Например, если некто систематически забрасывает органы власти однотипными жалобами с недостоверной информацией.

"Правовые позиции Второго кассационного суда общей юрисдикции совершенствуют судебную практику. Направление апелляционной жалобы никак не может свидетельствовать о намерении причинить вред, заявитель только реализует свое право на судебную защиту", - резюмировал председатель правления АЮР.

Власть Право

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