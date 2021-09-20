Памфилова: На выборах меньше нарушений, чем когда бы то ни было

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о нарушениях на состоявшихся в России выборах, сделав вывод, что избирательная система стала абсолютно прозрачной.

Подводя итоги в информационном центре ЦИК, она подчеркнула, что в России на выборах невозможно скрыть ни одно нарушение, это гарантирует прозрачная система.

"Значительно меньше, гораздо меньше, чем когда бы то ни было, - заявила она о нарушениях, - но каждое из них моментально выходило на поверхность".

Памфилова сообщила, что более 25 тыс. избирательных бюллетеней в 35 регионах признаны недействительными. По ее оценке, в масштабах страны это "мизерный, ничтожный результат". В итоге проверок результаты голосования были отменены на трех избирательных участках в Крыму, Калмыкии и Санкт-Петербурге. Это, сказала председатель ЦИК, связано с нарушениями процедуры голосования.

В дальнейшем возможно выявление и других нарушений, проверять жалобы будут тщательно. В связи с этим Элла Памфилова призвала не торопиться с подведением итогов выборов, подчеркнув, что все обращения должны быть рассмотрены.

И если выявляются нарушения или малейшие сомнения в чистоте результатов, то по этим участкам надо "решительно отменять" выборы, заявила она.

"Это залог нашей репутации", - пояснила глава Центризбиркома.