Памфилова: На выборах меньше нарушений, чем когда бы то ни было

Новости

Более 500 обманутых дольщиков из трех регионов РФ получат компенсации 16:09
Минсельхоз предложил снизить вдвое норму перевозки в личном багаже черной икры 16:08
ЦИК планирует подвести окончательные итоги выборов в Думу 24 сентября 15:58
Миссия СНГ: Выборы в Госдуму были открытыми и конкурентными 15:55
Шесть человек погибли при стрельбе в пермском университете 15:45
Памфилова: Явка на выборах в Госдуму составила 51,68% 15:30
Родные погибших при стрельбе в пермском вузе получат по миллиону рублей 15:28
Матвиенко: Онлайн-голосование будет расширяться 15:07
Карпин объяснил, почему вызвал Дзюбу в сборную России 15:00
Мосгорсуд оставил в силе 4 года колонии рэперу Гулиеву 14:58
Мэрия Москвы не согласовала заявки на проведение митингов, поданные КПРФ 14:58
Пожар на севере столицы полностью ликвидирован 14:54
Среди пострадавших в Гвинее при столкновении поездов россиян нет 14:54
Жириновский снова возглавит фракцию ЛДПР в Госдуме 14:51
Зюганов прокомментировал предварительные итоги выборов в Госдуму 14:50
Цена на газ в Европе снова поднялась выше $900 за тысячу кубометров 14:45
Собянин объявил о победе кандидатов из его списка во всех округах на выборах в Госдуму 14:40
Песков: Шойгу и Лавров сами примут решение касательно Госдумы 14:38
Устроившего стрельбу в пермском вузе обезвредил младший лейтенант ДПС 14:33
Лукашенко произвел новые кадровые назначения и напомнил о референдуме 14:15
В Гвинее столкнулись два поезда, перевозившие бокситы 14:11
В Пермском крае объявлен траур после стрельбы в университете 14:11
Володин побеждает на выборах в Госдуму в своем округе с результатом 72,11% 14:01
На Урале подвели предварительные итоги выборов в Госдуму 14:01
Миронов: СРЗП станет третьей фракцией в Госдуме 14:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
21 сентября - пресс-брифинг: "Оборот нелегальных сигарет в центральном регионе"
21 сентября - пресс-брифинг: "Оборот нелегальных сигарет в центральном регионе"
20.09.2021 16:07
Рубрика: Власть

Памфилова: На выборах меньше нарушений, чем когда бы то ни было

Текст: Татьяна Замахина
Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о нарушениях на состоявшихся в России выборах, сделав вывод, что избирательная система стала абсолютно прозрачной.

Подводя итоги в информационном центре ЦИК, она подчеркнула, что в России на выборах невозможно скрыть ни одно нарушение, это гарантирует прозрачная система.

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
О фейках и фактах: Как в первый день голосования разоблачали недостоверную информацию

"Значительно меньше, гораздо меньше, чем когда бы то ни было, - заявила она о нарушениях, - но каждое из них моментально выходило на поверхность".

Памфилова сообщила, что более 25 тыс. избирательных бюллетеней в 35 регионах признаны недействительными. По ее оценке, в масштабах страны это "мизерный, ничтожный результат". В итоге проверок результаты голосования были отменены на трех избирательных участках в Крыму, Калмыкии и Санкт-Петербурге. Это, сказала председатель ЦИК, связано с нарушениями процедуры голосования.

В дальнейшем возможно выявление и других нарушений, проверять жалобы будут тщательно. В связи с этим Элла Памфилова призвала не торопиться с подведением итогов выборов, подчеркнув, что все обращения должны быть рассмотрены.

И если выявляются нарушения или малейшие сомнения в чистоте результатов, то по этим участкам надо "решительно отменять" выборы, заявила она.

"Это залог нашей репутации", - пояснила глава Центризбиркома.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
В Кремле заявили о необходимости анализа трагедии в Перми
Песков сообщил о положительной оценке Путина результатов "ЕР" на выборах
ФАС предложила пересмотреть правила страхования заемщиков
Среди пострадавших в Гвинее при столкновении поездов россиян нет
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств