Памфилова: Никогда не было такой сложной кампании

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным назвала избирательную кампанию 2021 года самой сложной за время ее работы в ЦИК.

"Если говорить о той кампании, которая прошла, если сравнивать с аналогичной кампанией 2016 года, то она настолько отличается. Во-первых, я вам признаюсь честно, никогда не было такой сложной кампании, по крайней мере, пока я работаю. Она самой сложной оказалась", - сказала Памфилова.

Во время выборов умерла член избирательной комиссии, еще несколько человек увезли в больницу с сердечными приступами, напомнила глава ЦИК. "Кампания эта далась нелегко", - добавила она.

Также в беседе с главой государства Памфилова заявила, что России предрекали низкую явку на выборах в Госдуму, но она выше, чем пять лет назад, и, по предварительным данным, составляет 51,68%. Официальные результаты явки объявят не раньше пятницы. "Это связано с тем, что я настоятельно рекомендовала всем нашим коллегам-регионам, чтобы не торопились. Чистота этой кампании - превыше всего", - пояснила председатель Центризбиркома.