Памфилова: В Госдуму впервые за долгое время проходят пять партий

В Госдуму проходят пять политических партий, еще три получают по одному мандату в округах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в информационном центре комиссии в понедельник.

Среди особенностей этой избирательной кампании она выделила "расширение политического разнообразия". "Можно предположить, что проходят не четыре, с какого-то девяностого года, парламентских партий, а пять парламентских партий", - сказала глава комиссии. Она добавила, что в нижней палате также будут представители трех непарламентских партий.

Согласно информации на табло в инфоцентре ЦИК, после обработки 99,68% протоколов пятипроцентный барьер преодолевают "Единая Россия" - 49,85%, КПРФ - 18,96%, ЛДПР - 7,5%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,44%. Кроме того, по одному мандату в округах выиграли "Родина", Партия Роста и "Гражданская платформа".