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20.09.2021 22:33
Рубрика: В мире

Пентагон сообщил об уничтожении в Сирии известного террориста беспилотником

Текст: Константин Волков

В районе Идлиба на севере Сирии беспилотник США нанес удар по одному из лидеров "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), об этом заявил 20 сентября пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби. По его словам, "удар, согласно предварительной информации, достиг своей цели".

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Насколько известно из сообщений в различных соцсетях и каналах, специализирующихся на сирийской проблематике, удар был нанесен по автомобилю, ехавшему на дороге Биниш - Идлиб. В машине находились два террориста из группировку "Хуррас ад-Дин" (запрещена в РФ), связанной с "Аль-Каидой".

Одним из ликвидированных боевиков предположительно оказался Абу Аль-Бара Туниси. Ранее он воевал в составе тунисского филиала "Аль-Каиды" - группировки "Ансар Аш-Шария" (запрещена в РФ). После прибытия в Сирию присоединился к "Джабхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ). При этом он отказался присоединиться к "Хайат Тахрир Аш-Шам" Абу Мухаммеда Аль-Джулани и остался верен лидеру "Аль-Каиды" Айману Аз-Завахири. В "Хуррас Ад-Дин" Абу Аль-Бара Туниси был одним из главных идеологов джихада.

Вторым убитым боевиком был Абу Хамза Аль-Ямани, вероятно, также достаточно высокопоставленный полевой командир.

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