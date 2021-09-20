Песков подтвердил подготовку визита Эрдогана в Россию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Россию на переговоры с Владимиром Путиным, подтвердил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, готовится рабочий визит в Российскую Федерацию президента Турции", - заметил Песков. Повестка обширная, начиная с двусторонних отношений, лидерам всегда есть о чем поговорить в этом контексте, продолжил он.

"Конечно же, будут обсуждаться и Сирия, и другие региональные конфликты", - заключил пресс-секретарь президента.