Песков сообщил о положительной оценке Путина результатов "ЕР" на выборах

"Единая Россия" подтвердила свое лидерство, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он сообщил, что Владимир Путин положительно оценил итоги выборов для партии.

"У партии была задача подтвердить свое лидерство. Эта задача, безусловно, выполнена", - отметил представитель Кремля.- Для президента, безусловно, главным были и остаются конкурентность, открытость и честность состоявшихся выборов. В этом плане, конечно, мы оцениваем весьма и весьма позитивно состоявшийся электоральный процесс".

"Главное предпочтение избирателей - это "Единая Россия", правящая партия", - заключил он.