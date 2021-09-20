Последнее обновление Telegram: что изменится для пользователей

Последнее обновление Telegram - версия 8.0.1 - стала доступна для установки на платформах iOS и Android. Пользователей ждут четыре ключевых новшества.

Первое - возможность установки отдельных цветовых тем для конкретных личных чатов. На выбор предложено восемь вариантов, в каждом из которых есть цветные градиенты для блоков сообщений и разноцветные анимированные фоны с тематическими узорами. Тема, которую установит пользователь, будет отображаться для обоих участников чата (при наличии актуальной версии Telegram) и на всех устройствах.

Также доступны дневная и ночная версии - они будут переключаться в соответствии с установленными настройками. В будущих обновлениях мессенджера тем станет еще больше.

Чтобы установить понравившуюся тему, нужно нажать на заголовок чата > Ещё (значок ⋮ на Android, ⋯ на iOS) > "Изменить цвета".

Второе новшество - анимированные эмодзи. В их числе - сердце, шарик, салют и многие другие. Собеседник, у которого открыт чат, увидит их сразу же, как только отправить нажмет "отправить". При этом вибрация мобильного устройства будет синхронизирована для обоих собеседников.

Третья новинка - появление списка прочитавших сообщение в небольших группах. Можно будет видеть, кто именно из участников группового чата увидел послание. Данные об этом сохранятся в течение семи дней после отправки.

Наконец, еще одна новая возможность, которую дает обновление - запись трансляций и видеочатов. Администраторы смогут записывать не только звук, но и видеопоток, а затем делиться информацией с подписчиками, которые не смогли посмотреть прямой эфир.

Доступна как вертикальная, так и горизонтальная запись. Она сохранится в чате "Избранное".

Также создатель Telegram Павел Дуров уточнил, мессенджер перейдет с 32-битной на 64-битную систему идентификации. Это позволит приложению работать без перебоев.