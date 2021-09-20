Правительство рассмотрит проект бюджета на 2022-2024 годы

На заседании во вторник, 21 сентября, правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2022-2024 годы. В главный финансовый документ на следующую трехлетку заложен рост доходов до 25,02 триллиона рублей в 2022 году, в 2023 году - до 25,54 триллиона и в 2024-ом - до 25,83 триллиона. Расходы же составят 23,61 триллиона, 25,1 и 26,14 триллиона рублей соответственно.

На утверждение министрам также представят проекты бюджетов внебюджетных фондов, прогноз социально-экономического развития страны, основные направления денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы.