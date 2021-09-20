Правительство утвердило план по реализации концепции демографической политики, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Впервые мы приняли такой комплексный документ. В нем объединены совершенно новые меры и механизмы наряду с уже реализуемыми. Все они необходимы для достижения национальных целей социально-экономического развития, которые определил президент", - подчеркнул он на оперативном совещании со своими заместителями. Речь прежде всего об увеличении численности населения и ожидаемой продолжительности жизни.

- Улучшение демографической ситуации невозможно и без повышения качества и доступности медицинской помощи, заботы о старшем поколении. Поэтому охрана здоровья граждан, независимо от их возраста, становится определяющей для выполнения поставленных задач, - считает Мишустин.

Одновременно план направлен на повышение рождаемости и благополучия семей с детьми. "На совещании с членами правительства президент подчеркнул, что крайне важно выстроить целостную систему поддержки таких семей", - напомнил премьер. Это также учтено в документе.