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20.09.2021 10:00
Рубрика: Власть

Предварительные итоги выборов: кто проходит в Думу, кто избран губернатором

Текст: Екатерина Котова
На выборах в Госдуму пятипроцентный барьер преодолевают пять политический партий. Таким образом, партийный расклад в парламенте изменится, в нем появится много новых лиц. А на прямых выборах губернаторов жители девяти регионов поддержали действующих глав. Таковы предварительные результаты прошедших выборов, которые известны к утру понедельника.

Выборы в Госдуму: лидирует правящая партия, новичкам везет

К 10:00 утра в Центризбиркоме посчитали 85% итоговых протоколов. Из 14 партий, боровшихся за прохождение в федеральный парламент, проходной барьер в 5% на данный момент преодолевают пять. "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" подтвердили свое право представлять интересы граждан страны в Госдуме. Главной новостью выборов стал результат партии "Новые люди" - молодая политическая сила впервые участвовала в большой парламентской гонке и заняла пятое место.

Предварительные результаты выборов в Госдуму по спискам партий (обработаны 85,00% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий):

  • - "Единая Россия" - 49,76%
  • - КПРФ - 19,61%
  • - ЛДПР - 7,53%
  • - "Справедливая Россия - За правду" - 7,34%
  • - "Новые люди" - 5,31%
  • - Партия пенсионеров - 2,51%
  • - "Коммунисты России" - 1,31%
  • - "Зеленые" - 0,81%
  • - "Яблоко" - 1,11%
  • - Российская партия свободы и справедливости - 0,70%
  • - "Родина" - 0,74%
  • - "Зеленая альтернатива" - 0,55%
  • - Партия Роста - 0,41%
  • - "Гражданская платформа" - 0,14%
ЦИК: Партии не высказали претензий к качеству видеонаблюдения за выборами

Напомним, что по спискам распределяются 225 депутатских мандатов. Еще 225 - по одномандатным округам. И здесь также лидируют представители правящей партии. По предварительным данным, расклад такой: кандидаты от "Единой России" побеждают в 195 одномандатных округах, от КПРФ - в 15 округах, от "Справедливой России - За правду" - в 7. По одному мандату берут представители ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста. Еще три кресла в нижней палате парламента займут самовыдвиженцы.

Губернаторские выборы: люди поддержали действующую власть

Прямые выборы глав регионов состоялись в девяти регионах, везде победу одерживают действующие руководители, которые либо переизбирались на новый срок, либо работали с приставкой врио и избирались впервые.

- Хабаровский край: побеждает врио губернатора Михаил Дегтярев (ЛДПР), набравший 56,81% голосов. Обработаны 99,75% итоговых протоколов участковых комиссий.

- Белгородская область: побеждает врио губернатора Вячеслав Гладков ("Единая Россия") с 78,82% голосов. Обработаны 99,29% протоколов.

Фото: Константин Завражин/РГ
МВД: Полиция не допустила нарушений общественного порядка во время выборов

- Пензенская область: впереди идет врио губернатора Олег Мельниченко ("Единая Россия") - за него отдали голоса 72,6% избирателей. Обработаны 95,78% протоколов участковых комиссий.

- Республика Тыва: действующий врио главы Владислав Ховалыг ("Единая Россия") набирает 88,89% голосов. Обработаны 92,51% итоговых протоколов.

- Республика Мордовия: врио главы Мордовии Артем Здунов ("Единая Россия") набирает 78,4% голосов избирателей. Обработаны 86% протоколов.

- Тверская область: лидирует действующий губернатор Игорь Руденя ("Единая Россия") с результатом 53,26%. Обработаны 81,14% итоговых протоколов.

- Ульяновская область: побеждает врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (выдвинут КПРФ), который набирает 83,35%. Обработаны 97% протоколов.

- Чеченская Республика: лидирует действующий глава Рамзан Кадыров ("Единая Россия"), он набирает 99,61% голосов. Обработаны 12,33% протоколов.

- Тульская область: губернатор Алексей Дюмин (самовыдвижение) лидирует с 82,28% голосов, обработаны 10,47% протоколов.

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