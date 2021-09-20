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20.09.2021 13:14
Рубрика: Культура

Пушкина, Толстой и Валуев приняли участие в новом фильме о Госдуме

Текст: Сусанна Альперина

Документальный фильм "Охотный ряд, Дом 1" можно с понедельника посмотреть в интернете. Он рассказывает об истории парламентаризма в России, в частности о том, как устроена Государственная дума. Все знают, что Госдума - главный представительный орган в нашей стране. Но как происходит работа народных избранников, для чего они на самом деле идут в Думу, а главное - как в России строился парламентаризм?

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В новом документальном фильме речь идет об истории создания первой Госдумы, которая появилась в России более 100 лет назад, еще при Николае II. Зрители увидят кадры того самого зала заседаний первых депутатов нашей страны. Об этом расскажут Константин Могилевский - председатель правления Российского исторического общества и Игорь Лукоянов - доктор исторических наук, замдиректора по научной работе СПбИИ Российской академии наук.

Также в фильме приняли участие Оксана Пушкина, депутат Государственной думы VII созыва, Петр Толстой, заместитель председателя Государственной думы VII созыва, Николай Валуев, депутат Государственной думы VI и VII созывов, Денис Кравченко, депутат Государственной думы VII созыва, и Леонид Огуль, депутат Госдумы VI и VII созывов. Они рассказывают об особенностях своей работы, о привилегиях и борьбе за народные интересы, а также наглядно показывают, как изменилась их служба с 90-х годов. Эти и другие участники фильма дают ответы на многие вопросы. Для чего народным избранникам нужны помощники и через какие стадии проходит каждый законопроект в Думе? Зрители смогут узнать внутреннюю кухню нижней палаты парламента. В частности, депутаты и политологи поспорят о том, должен ли депутат быть профессиональным политиком или же достаточно того, чтобы он понимал, что нужно его избирателям.

Петр Толстой, заместитель председателя Госдумы VII созыва, говорит так: "Я сторонник того, что не надо быть профессиональным депутатом. Депутат - это не юрист, самая главная задача его - представлять интересы своих избирателей. Он должен знать, что хорошо для его избирателя, а что его избиратели считают плохим. Поэтому не надо растить каких-то отдельных профессиональных депутатов, мы уже вырастили отдельных управленцев. То есть то, как управляется наша экономика и наша система в целом, к сожалению, оставляет желать лучшего".

Фильм можно смотреть на YouTube-канале Life Doc. Редакция Life также выпускает digital-проект "История Госдумы", в котором освещены ключевые моменты становления Госдумы более чем за 100 лет.

Культура Кино и ТВ Документальное кино Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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