Пушков предрек углубление "трещин" в НАТО из-за создания AUKUS

Если США продолжат линию на создание чисто англо-саксонского альянса, это действительно может привести к растущим трещинам внутри НАТО. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Так он отреагировал на заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана о последствиях договора AUKUS для НАТО. По словам российского сенатора, пока это только риторика, а также сигнал для Вашингтона о крайнем недовольстве Франции.

"Парадокс в том, что, пытаясь усилить геополитическое давление на Китай, США наносят удар по союзникам в Европе", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Вашингтон подтверждает уверенность европейцев, что для США Европа перестает быть приоритетом. Начался процесс при экс-президенте США Бараке Обаме, продолжается при нынешнем американском лидере Джо Байдене, заключил сенатор.

Напомним, ранее МИД Франции заявил о решении отозвать для консультаций своих послов из США и Австралии. Так официальный Париж отреагировал на создание Вашингтоном и Канберрой партнерства с Великобританией AUKUS. Об отзыве послов объявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он напомнил, что речь идет об отказе Австралии от контракта на поставку французских подлодок океанского класса и вступлением вместо этого в новое партнерство с США по строительству подлодок с ядерными силовыми установками. Ле Дриан назвал решение австралийских властей "неприемлемым поведением в отношениях между союзниками и партнерами".