Владимир Путин, говоря о трагедии Пермском госуниверситете, заявил, что это огромная беда для всей страны. Он заверил,что будут приложены все усилия как для расследования преступления, так и для помощи пострадавшим и семьям погибших. Эту тему президент России поднял в начале встречи с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

"Начать хочу со слов соболезнования в связи с трагедией, которая произошла сегодня в Перми, - сказал президент. - Прекрасно понимаю при этом, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идет о молодых, только что начинающих свою жизнь людях. Это огромная беда. И не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны".

Путин выразил уверенность, что правоохранительные органы сделают все необходимое для того, чтобы "расследовать это ужасное преступление, выяснить причины случившегося". А региональные и федеральные власти, продолжил он, предпримут все необходимые действия, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших ребят.

Ранее стало известно, что 20 сентября утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек были убиты, еще 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.