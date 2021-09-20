Более 3,5 миллиона жителей Подмосковья привились от COVID-19

Московская область на 95 процентов выполнила план по вакцинации от коронавируса. Как сообщает областной минздрав, прививки сделали уже более 3,5 миллиона человек.

Министр здравоохранения региона Светлана Стригункова напоминает, что Подмосковье получило более 4,1 миллиона доз вакцины от COVID-19. Так что те, кто все еще раздумывает о необходимости вакцинации, могут привиться без всяких проблем.

"Осенью традиционно отмечается подъем заболеваемости ОРВИ. Но и коронавирус никуда не ушел", - говорит Стригункова, добавляя, что вакцинация по-прежнему является самым эффективным способом профилактики.

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