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20.09.2021 16:09
Рубрика: Экономика

Более 500 обманутых дольщиков из трех регионов РФ получат компенсации

Текст: Марина Трубилина

Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение выплатить компенсации 531 человеку. Речь идет о людях, купивших квартиры в пяти домах Московской и Самарской областей, а также в Красноярском крае, сообщил заместитель премьер-министра Марат Хуснуллин.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Дольщики из семи регионов получат жилье или компенсации

Денежное возмещение получат дольщики проблемных домов пяти застройщиков, рассказал гендиректор фонда Константин Тимофеев. "Степень готовности этих объектов крайне низкая, Наблюдательный совет посчитал целесообразным выплатить людям компенсации. Таким образом, права этих граждан будут восстановлены", - подчеркнул он.

На компенсации будет направлено 1,264 млрд рублей.

Денежные выплаты будут сделаны дольщикам из Красноярского края (дом застройщика ООО "СК Енисей"), Московской области (по одному дому застройщиков ООО "Брэст", ООО "Диском", "Бемако групп") и Самарской области (дом застройщика ЗАО ПФСК "Эл-Гранд").

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