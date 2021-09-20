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20.09.2021 13:34
Рубрика: Власть

Эксперт объяснил задержку с результатами электронного голосования

Текст: Сергей Бабкин

Задержка с публикацией результатов электронного голосования связана с рядом особенностей технического процесса, рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Безусловно, подсчет ведется с использованием современных компьютеров. Однако в данном случае скорость процессора не влияет напрямую на время выполнения масштабной задачи", - объяснил Герман Клименко на утреннем брифинге в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Пример - работа бухгалтерии с системой 1С. Даже при наличии суперкомпьютера процесс обработки различных транзакций требует весьма существенных временных затрат. Точно так же - и с электронными выборами. "Для пользователя - это всего лишь несколько кликов, а на самом деле - это сотни операций", - объяснил Герман Клименко.

Главный фактор, осложнивший ситуацию - более 200 тысяч из 2 миллионов участников электронных выборов воспользовались функцией отложенного решения. То есть получали бюллетень несколько раз. Эта функция после долгих дебатов была введена, чтобы исключить административный ресурс. То есть даже если начальник потребует прислать скрин бюллетеня, подчиненный может, уже оставшись наедине, проголосовать повторно.

Предполагалось, что таких случаев будет не так много. По оценкам экспертов, популярность функции "Отложенное решение" могла быть связана с акцией "Миллион призов". Участники пытались многократно получить бюллетень, чтобы повысить шансы на победу. На самом же деле код участника выдавался только один раз. Зато каждое переголосование записывалось в блокчейн, что потребовало дополнительного времени на обработку голосов. В ближайшее время итоги онлайн-выборов будут обнародованы.

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