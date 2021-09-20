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20.09.2021 20:15
Рубрика: Власть

Эксперты: Итоги выборов в Москве закономерны

Текст: Вадим Сергеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 215(8566)
Итоги парламентской кампании в Москве полностью соответствуют предвыборным раскладам. Так заявила на брифинге в Общественном штабе по наблюдению за выборами директор исследовательских проектов Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Наталья Евсеева.

"Мы проводили исследования электорального настроения с июля, - рассказала Наталья Евсеева. - Было очевидно лидерство "Единой России" и второе место КПРФ". Укрепление позиций ЕР эксперт связала со стабилизацией ситуации с коронавирусом, отказом от серьезных ограничений, новыми мерами соцподдержки.

Фото: РИА Новости
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В ИНСОМАР также назвали ожидаемым рейтинг КПРФ. В то же время коммунисты допустили стратегическую ошибку, призвав своих сторонников не участвовать в электронном голосовании, считает политолог Константин Костин. Во время подсчета голосов это стало ясным. Например, на обычных участках кандидаты от КПРФ даже лидировали в некоторых округах Москвы, но после выгрузки результатов дистанционного голосования стал виден высокий результат самовыдвиженцев. ЛДПР, по его мнению, не приходилось рассчитывать на высокие результаты из-за некоторой инертности кампании. Вполне закономерным выглядит результат "Справедливой России - За правду". Одной из главных интриг кампании, по оценкам экспертов, должна была стать судьба партии "Новые люди". Костин отмечает, что "Новые люди" имеют схожий электорат с "Яблоком", но значительно опережают конкурента за счет неплохо продуманного бренда. Судя по обнародованным итогам, "Новые люди" войдут в состав парламента.

Запрос на обновление реализовала не только партия с ярким названием, полагает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Потребности электората отлично поняли кандидаты из так называемого списка Сергея Собянина - в него вошли не только единороссы, но и кандидаты, не имеющие отношения к "Единой России" - оппозиционеры и беспартийные самовыдвиженцы. Все они смогли выиграть в своих округах. "Первый фактор успеха этой группы кандидатов - статус человека, поддержавшего список, - подчеркнул Алексей Чеснаков. - Одно дело, когда о каком-то списке говорит человек, находящийся за рубежом. И совсем другое, когда это мэр города, в котором проходят выборы".

Исследования электоральных настроений еще в июле показывали лидерство "Единой России" и второе место КПРФ

К тому же в списке Собянина в большинстве своем не политики в классическом понимании, а, скорее, общественные деятели. По мнению Алексея Чеснакова, это полностью отвечает общественному запросу. В их числе, например, оказались координатор движения "Лиза Алерт" Олег Леонов, артист Дмитрий Певцов, журналист Тимофей Баженов и другие известные москвичи.

Мэр Сергей Собянин в своем блоге подтвердил, что политические предпочтения москвичей различны и широки. И прошедшие выборы это доказали. "Москвичи проявили очень высокую активность - около 50 процентов избирателей пришли на избирательные участки или отдали свой голос в системе электронного голосования", - написал в своем блоге глава города. В этот раз в онлайне проголосовали 2 миллиона жителей города. Из них более 200 тысяч человек воспользовались функцией отложенного решения. То есть получали бюллетень несколько раз. Эта функция была введена, чтобы исключить административный ресурс.

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