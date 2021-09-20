"ЕР" лидирует в Рязанской области после обработки 27,52% протоколов

В Рязанской области "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Госдумы РФ после обработки 27,52% бюллетеней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областную избирательную комиссию.

В регионе подсчитываются итоги по двум округам. В округе №157 "Единая Россия" набирает 49,29% голосов. На втором месте КПРФ с результатом в 18,57%. В округе №156 кандидат от "ЕР" показывает результат в 42,69%. На втором месте также располагается представитель КПРФ, за которого отдали голоса 22,26% избирателей.

По данным на 18.00 19 сентября на выборах в Госдуму проголосовали 45,89% избирателей, зарегистрированных на территории Рязанской области.