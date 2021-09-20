Мосгортранс подал иск к блогеру Эдварду Билу

Взыскать с блогера Эдварда Била неустойку за остановленный после ДТП общественный транспорт пытается официальный столичный перевозчик Мосгортранс.

Как сообщает агентство "Москва", соответствующий судебный иск подан в Люблинский районный суд. Напомним, 1 апреля текущего года Бил на автомобиле с подложными номерами спровоцировал массовое ДТП на Садовом кольце, в аварии оказались задействованы пять машин. Они перекрыли практически всю проезжую часть, общественный транспорт вынужден был на какое-то время прекратить работу. По данным пресс-службы Люблинского суда, сумма иска Мосгортранса блогеру составляет 26106 рублей.