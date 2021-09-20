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20.09.2021 13:02
Рубрика: Происшествия

Мосгортранс подал иск к блогеру Эдварду Билу

Текст: Ирина Рыбникова

Взыскать с блогера Эдварда Била неустойку за остановленный после ДТП общественный транспорт пытается официальный столичный перевозчик Мосгортранс.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Блогер Эдвард Бил приговорен к 2 годам ограничения свободы за ДТП на Садовом

Как сообщает агентство "Москва", соответствующий судебный иск подан в Люблинский районный суд. Напомним, 1 апреля текущего года Бил на автомобиле с подложными номерами спровоцировал массовое ДТП на Садовом кольце, в аварии оказались задействованы пять машин. Они перекрыли практически всю проезжую часть, общественный транспорт вынужден был на какое-то время прекратить работу. По данным пресс-службы Люблинского суда, сумма иска Мосгортранса блогеру составляет 26106 рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Компании Транспорт Мосгортранс Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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