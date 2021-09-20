"Мособлгаз" вводит QR-коды для защиты жителей от мошенников

Отличить настоящих сотрудников "Мособлгаза" от мошенников, которые ходят по квартирам жителей Подмосковья, предлагая установить различные приборы для газовой безопасности, помогут QR-коды. Как сообщает пресс-служба "Мособлгаза", такой код в скором времени получит каждый сотрудник их компании.

Всем действующим сотрудникам выдадут карточки с личным QR-кодом. Наведя на него камеру мобильного телефона, можно увидеть не только имя и фамилию стоящего перед вами газовика, но и его должность, а также то, из какой он эксплуатационной службы и филиала.

"Мы заботимся о безопасности своих абонентов. Теперь жителям будет легко понять, действительно ли к ним в дом пришли специалисты газовой службы, и не беспокоиться о возможных рисках нарваться на мошенников", - отмечает гендиректор "Мособлгаза" Игорь Баранов.