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20.09.2021 11:10
Рубрика: Экономика

На Москве-реке углубили и очистили дно возле 32 причалов

Текст: Ирина Огилько
Городские службы завершили работы по очистке и углублению акваторий 32 столичных пассажирских причалов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты Комплекса городского хозяйства провели гидротехнические работы по очистке 26 причалов и углублению акваторий еще шести, - отметил Петр Бирюков. - Необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов и негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок".

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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Пред началом очистки акваторий водолазы провели обследования дна.

Сами работы велись с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. А для углубления дна было задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что впервые работы по очистке и углублению дна были проведены в прошлом году при масштабной реконструкции причалов Северного речного вокзала.

Кстати, среди причалов, где проводились работы были "Зарядье", "Патриарший", "Новоспасский мост", "Симоновская набережная", "Большой Каменный мост", "Марьино", "Захарково", "Кутузовский", "Сетунь", "Братеево", "Коломенское", "Милицейский" и другие.

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