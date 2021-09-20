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20.09.2021 18:52
Рубрика: Экономика

На стройплощадку Курской АЭС-2 доставили корпус первого реактора

Текст: Анна Скрипка (Курск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 215(8566)
Яркий тягач с 340-тонным корпусом реактора для первого энергоблока строящейся атомной станции на дорогах Курской области встречали с нескрываемым восторгом. Привезенный за 1,8 тысячи километров реактор не случайно уже назвали "атомным сердцем" Курской АЭС.
На дорогах Курской области ценный груз встречали с нескрываемым интересом. Фото: Предоставлено пресс-службой Курской АЭС На дорогах Курской области ценный груз встречали с нескрываемым интересом. Фото: Предоставлено пресс-службой Курской АЭС
На дорогах Курской области ценный груз встречали с нескрываемым интересом. Фото: Предоставлено пресс-службой Курской АЭС

В конце 2017 года на строительной площадке под Курчатовом началось армирование фундаментной плиты первого энергоблока. Тогда в нее символично заложили памятный знак - муфту с надписью "Будущее закладывается сегодня". Несколько недель спустя в основания будущей атомной станции залили первые кубометры бетона.

Фото: Нововоронежская АЭС
Нововоронежская АЭС готова к работе в осенне-зимний период

Возводить станцию замещения взамен уже отработавших свое энергоблоков Курской АЭС предстоит еще несколько лет. Это кропотливый и очень упорный труд тысяч человек: на глазах посетителей смотровой площадки АЭС можно наблюдать за их работой. Именно поэтому за путешествием реактора тоже наблюдали с любопытством. Это важнейшая часть энергоблока - в его корпусе размещается ядерное топливо и как раз протекает ядерная реакция с выделением большого количества тепла. Представители АЭС подчеркивают: этот процесс полностью управляем.

Корпус реактора изготовлен из безникелевой стали. Этот материал не меняет своих свойств ни под воздействием радиации, ни при высоких температурах, выдерживает давление в 250 атмосфер, характерное для океанской глубины в 2,5 километра и превышающее рабочее в 1,4 раза.

Создали реактор на волгодонском заводе "Атоммаш", и большую часть своего пути до Курчатова он преодолел по воде. Из Волгодонска реактор перевезли на спецпричал Цимлянского водохранилища, погрузили на баржу и начали транспортировать в Семилуки под Воронеж. На этом пути длиной в 1,5 тысячи километров дно пришлось несколько раз углублять, чтобы баржа с тяжелым и ценным грузом смогла доставить реактор в точку назначения. Дальше спецтранспортом еще 300 километров его везли до Курчатова, перед этим укрепив дорожное полотно для перевозки ценного и сверхтяжелого объекта и пять мостов. Вице-президент - директор проекта по сооружению Курской АЭС-2 Олег Шперле отметил, что теперь важно подготовить все необходимое к монтажу. По его словам, установка корпуса реактора на штатное место откроет начало тепломонтажных работ на первом энергоблоке.

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