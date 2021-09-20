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20.09.2021 23:56
Рубрика: Общество

Надо ли делать прививку от гриппа вакцинированным от COVID-19

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 215(8566)
В столице начали работать пункты мобильной вакцинации против сезонного гриппа. Расположены они, как и в предыдущие годы, в местах с максимально высокой проходимостью - возле станций метро, МЦК, МЦД и железнодорожных станций.

"Опыт показывает, что такой формат лучше всего подходит жителям столицы, - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Всего мы открыли 45 точек, они будут работать ежедневно. Сделать прививку от гриппа можно и во всех городских поликлиниках".

Фото: РИА Новости
Как в Москве проходит ревакцинация от коронавируса

В соответствии с постановлением Роспотребнадзором в Москве, как и целом по стране, планируется привить от гриппа не меньше 60 процентов населения, а в группах риска, куда прежде всего входят часто болеющие люди, а так же дети и пожилые горожане, не менее 75 процентов. Часто можно слышать вопрос, почему такую прививку нужно делать каждый год? Дело в том, что по своей социальной значимости грипп находится на одном из первых мест среди инфекционных болезней человека. Он чрезвычайно заразен, быстро распространяется и может привести к очень тяжелым осложнениям, таким как менингит, энцефалит, обострение разных хронических заболеваний. К тому же грипп часто мутирует. "Защититься от него может помочь только вакцинация, - рассказал "РГ" главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. - Всемирная организация здравоохранения каждый год выявляет, какие именно штаммы в предстоящем эпидсезоне представляют наибольшую опасность для населения, прогнозирует масштабы их распространения и рекомендует вакцины, с помощью которых наиболее эффективно можно защититься".

Такие вакцины, наши, отечественные, в России есть, подчеркнул Андрей Тяжельников, они годами проверены на практике и многочисленными исследованиями, все прошли обязательную государственную регистрацию, имеют сертификат соответствия и полностью безопасны. Все они являются инактивированными, то есть не содержат живого вируса и не могут привести к заболеваниям. Все они имеются в распоряжении московских врачей. Благодаря ежегодной масштабной вакцинации, в Москве уже не первый год удаётся избежать эпидемии гриппа.

Прививаться от гриппа врачи рекомендуют через 30 дней после вакцинации от COVID-19

Многих москвичей интересует: нужно ли вакцинироваться от гриппа, если сделана прививка от COVID-19, который пока никуда из столицы не делся? В ответе на этот вопрос эксперты сходятся во мнении - такая прививка нужна, так как каждая вакцина работает на выработку антител к конкретному вирусу. Сезонные же заболевания, такие как грипп и ОРВИ, к сожалению, и во время пандемии остаются с нами. Но прививаться от гриппа врачи на данный момент рекомендуют не раньше, чем через 30 дней после вакцинации от коронавирусной инфекции. Такой же совет они дают и людям, тяжело переболевшим COVIL-19.

Вакцинироваться в мобильном пункте может любой человек старше 18 лет, не нужно предъявлять даже полис ОМС, достаточно иметь при себе паспорт, и на месте оформить письменное согласие. Перед прививкой проводится медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания, а после прививки выдает сертификат и устные рекомендации. Вся процедура занимает 10-15 минут. Вакцинация беременных доступна в поликлиниках. Жители младше 18 лет могут привиться в поликлиниках, детских садах, школах и колледжах.

Мобильные пункты будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00 по будням, с 09:00 до 18:00 по субботам, с 09:00 до 16:00 по воскресеньям. Узнать место и время работы прививочных пунктов, а также другую подробную информацию о вакцинации от гриппа, можно на сайте департамента здравоохранения Москвы.

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