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20.09.2021 13:04
Рубрика: Власть

Опубликованы итоги голосования в Брянской, Рязанской и Тульской областях

Текст: Елена Шулепова

В Рязанской области опубликовали данные после обработки всех бюллетеней. Информация о предварительных результатах выборов в Госдуму размещена на официальном сайте избиркома.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Туляки проголосовали за действующего губернатора Алексея Дюмина

В Рязанской области в округе "Рязанский" № 156 за единороссов проголосовали 44,14 процента избирателей, участвовавших в голосовании. Вслед за ними идет КПРФ с результатом 22,03%, у "Справедливой России - За Правду" - 9,47%, у ЛДПР - 8,78%, у партии "Новые люди" - 6,25%. В 157 округе "Скопинский" "Единая Россия" набрала 50,27 процентов, КПРФ - 18,08, ЛДПР - 9,53 процента. У "Справедливой России - За Правду" - 7,83%, у "Новых людей" - 5,76%. В одномандатных округах также в лидерах единороссы - Дмитрий Хубезов и Андрей Красов.

В Тульской области также высокие результаты показала "Единая Россия" - в округе "Тульский" результат партии 55,24 % голосов, в Новомосковском округе - 49,73 %. На втором месте КПРФ с почти одинаковыми показателями в обоих округах - 16,35 и 17,61 процента соответственно. У ЛДПР в 183 округе 7,1%, "Справедливой России - За Правду" - 6,16%, "Новые люди" - 5,48%.

В Калужской области за "Единую Россию" проголосовали 36,35 % избирателей, пришедших на выборы. КПРФ на втором месте, за коммунистов отдали голоса 22 %. Далее идут "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 10,82%, ЛДПР - 9,46%, "Новые люди" - 8,06%. Представители "Единой России" лидируют и в одномандатных округах - депутат Госдумы седьмого созыва Геннадий Скляр набрал 33,28% голосов, уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова - 35,69%.

В Брянской области по округу №77 "Единая Россия" получила 64,22 %, в тройку лидеров также вошли КПРФ - 14,22 и ЛДПР - 8,08 %. У "Справедливой России - За Правду" - 3,85 и у "Новых людей" - 3,01%. В круге № 78 у единороссов 63,5 %, коммунистов - 13,4 %, ЛДПР - 9,13. "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" набрала здесь 5,73, а вот "Новые люди" не набрали и 2 процентов.

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