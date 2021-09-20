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20.09.2021 10:33
Рубрика: Экономика

Пилотов и технику Московского авиацентра начали подготавливать к зиме

Текст: Ирина Огилько

Столичная погода не радует теплом, температура воздуха стремится к нулю, скоро может выпасть и первый снег. Чтобы быть готовыми к работе зимой, столичные спасатели начали подготовку. Об этом сообщает пресс-служба Московского авиационного центра.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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В течение полутора месяцев сотрудники пройдут комплекс теоретических и практических занятий со сдачей зачетов на допуск к эксплуатации вертолетов в осенне-зимний период.

"Наши пилоты должны быть готовы к полетам при сложных погодных условиях, поэтому один из элементов подготовки - это пилотирование "вслепую", по приборам с использованием шторок и специальных очков, имитирующих ограниченную видимость в закабинном пространстве", - рассказал командир летного отряда Московского авиацентра Вячеслав Ивлиев. Продолжительность одного занятия на пожарном вертолете в среднем составляет около 1 часа, на санитарном - 30 минут, всего летчики должны выполнить по шесть тренировок на каждом типе вертолета.

Когда в столице выпадет снег, пилоты пройдут дополнительный этап проверки. Воздушные потоки от несущего винта вертолета могут поднимать снег с поверхности земли, из-за чего видимость падает практически до нуля. В такой ситуации экипажу может казаться, что судно движется, но на самом деле вертолет зависает на месте и пилоты могут потерять ориентацию в пространстве. Постоянные тренировки, в том числе и сезонные, позволяют экипажам вертолетов совершенствовать практические навыки и выполнять полеты для санитарной эвакуации пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, тушения пожаров и поиска людей круглогодично, днем и в темное время суток. Ежегодно экипажами вертолетов Московского авиацентра выполняется около 3 тысяч полетов на различные происшествия.

Перед наступлением холодов проводится специальное техническое обслуживание воздушных судов, средств наземного обеспечения и инфраструктуры.

Напомним, что в составе МАЦа 11 воздушных судов. Ежедневно в готовности к вылетам находятся 4 санитарных и 3 пожарных вертолета, оборудованных специальным водосливным устройством ВСУ-5 на внешней подвеске. Для оперативной работы экстренной авиации в управлении Московского авиацентра находится 26 вертолетных площадок. На территории площадок в столичных больницах дежурят диспетчеры учреждения для контроля регулярных посадок экипажей.

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